Feijóo: «Tengo a mi alcance los votos para ser presidente pero no acepto el precio que me piden»

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, durante su discurso de investidura, que tiene a su alcance «los votos para ser presidente», pero ha querido dejar claro que no acepta el precio que le exigen los independentistas catalanes. Feijóo no está dispuesto a aceptar una ley de amnistía, ya que considera que es «una aberración jurídica» que no avalan la mayoría de los ciudadanos.

El líder del PP ha arrancado desde el primer momento de su intervención criticando la amnistía, dejando claro que esta es una de las principales diferencias que mantiene con el presidente en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, y denunciando lo que éste está dispuesto a hacer para seguir otros cuatro años más en la Moncloa.

Ningún fin, ni siquiera ser presidente del Gobierno, «justifica los medios», así lo ha asegurado el líder del PP, dejando claro que es una persona de «principios, límites y palabra» y por tanto no está «dispuesto a renunciar a la igualdad de los españoles y todo lo que compartimos». Ni tampoco a pasar por el «aro» que quieren imponer los independentistas «en contra del interés general», que supondría «traicionar la confianza» de los 8 millones de españoles que le votaron.

«Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo», ha aseverado Feijóo, tras defender que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, lo único que quiere es «un presidente aliado en su empeño» y que «le da igual si ese presidente es del PP o del PSOE».

«A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo», ha asegurado, incidiendo en que la diferencia radica en la «integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle», es decir, él mismo y Sánchez. «La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime», ha reivindicado, instando a Sánchez a tomar nota y asegurando que es algo que también le habrían dicho los anteriores presidentes del Gobierno y los antiguos secretarios generales del PSOE.

«Todos nuestros predecesores habrían dicho lo mismo», ha aseverado, porque «lo que el independentismo plantea es una aberración jurídica» y constituye «un ataque directo a valores democráticos esenciales». Así, ha denunciado que «otorgar a quienes pusieron en grave riesgo nuestra convivencia privilegios que se le negarían al resto de los españoles quiebra el principio de igualdad» y ha advertido de que «privar de todo efecto a las resoluciones judiciales que castigaron esas graves conductas rompe la separación de poderes».