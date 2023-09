El odiador socialista Salgado, otro que apunta a ministro si gobierna Pedro Sánchez

El vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE que ha llamado «genocida de abuelos» y «unineuronal» a la presidenta de la Comunidad de Madrid es de esos tipos que navega por las redes sociales profiriendo insultos a quienes no comulgan con su ideario ‘progresista’. Y es que para Manuel García Salgado, un demócrata de toda la vida, quienes son del PP o de Vox son «mangantes», «vagos», «maleducados», «carcas», «reaccionarios» o «patéticos» . O todas esas cosas a la vez, porque este surtidor de bilis profesional que destila odio por los cuatro costados va dejando muestras de su talante totalitario a velocidad de vértigo.

Un ejemplo: «Esta tropa de ultras maleducados, permanentemente nos abochornan como país. Qué asco», «A estos vagos de la España que ellos dicen ‘madruga’ les gusta poco currar. A la primera, se largan. Pero para cobrar, seguro que no faltan!!», «Estos mangantes y sus escindidos socios ultras, son verdaderos talibanes de lo social. Solo defienden los intereses de las grandes corporaciones y de los oscuros y poderosos personajes. Ni vergüenza, ni decencia!!».

Para el Ministerio Público esto no será un delito de odio, pues ya se sabe que la Fiscalía depende de quien depende y en la España de Sánchez sólo odian las derechas. Por la mitad de la mitad un político de PP o Vox habría sido colgados en la vía pública y las terminales mediáticas de la izquierda les habrían dedicado programas especiales.

Salgado también llama «miniyó-facista» al ex presidente del Gobierno José María Aznar y pide que le sienten en el banquillo por «crímenes de guerra», al tiempo que arremete contra periodistas como Ana Rosa Quintana, a la que califica de «felpudo de las derechas ultras». Que la Fiscalía pase del letargo a la excitación para investigar a Salgado es dudoso, aunque el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, con buen criterio, ha puesto el asunto en su conocimiento. Salgado no es un don nadie en el PSOE, pues forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Sánchez, lo que debería obligar a Ferraz a intervenir por una elemental cuestión de dignidad y respeto. Ya veremos qué hace la Fiscalía y qué hace el PSOE, pero no hay que hacerse ilusiones. El tal Salgado es otro que apunta a ministro si gobierna Pedro Sánchez.