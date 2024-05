Feijóo pronostica que la amnistía es «el acta de defunción del PSOE»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado en evidencia a los diputados del PSOE por votar a favor de la Ley de Amnistía, una norma que ha definido como un «fraude electoral» debido a que los dirigentes socialistas negaron que se fuese a negociar esta medida de gracia con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. «Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE», ha recalcado Feijóo.

«La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes», ha afirmado Feijóo en alusión a Javier Lambán, el ex presidente socialista de Aragón que se negó a votar a favor de esta norma en el Senado. «Voten ‘no’ a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley, es una legislatura sin más recorrido pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta que al insultarme a mí por decirles esto, lo están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso», ha defendido el líder de los populares este jueves durante su intervención en el Congreso de los Diputados, donde se ha debatido la aprobación de la Ley de Amnistía.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado también que el PSOE «ha firmado su acta de defunción» con la aprobación de la amnistía. «Esta ley es un acto de corrupción política con la que Sánchez ha logrado la investidura para llegar a la Moncloa. Para llegar a la Moncloa, Sánchez ha mentido a los españoles perpetrando la corrupción política mediante un cambalache de siete votos», ha apostillado. «Hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas, obedeciendo al amo que les paga sin chistar», ha señalado.

«Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE», ha reiterado Feijóo, al tiempo que ha aludido al caso Koldo y a la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

«Victoria de los independentistas»

Para Feijóo, este jueves es «el día de la victoria de los independentistas» por haber pactado la amnistía con el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de «mantenerse en el poder». «El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Saben por qué? Por la ambición de un solo hombre», ha resaltado el líder del PP dirigiéndose a la bancada de Junts y a su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras.

«Hoy les decimos desde la Constitución española: Quédense ustedes con la ambición de un solo nombre, a nosotros no nos han elegido para mentir. Si esta ley llega a aplicarse, señores del PSOE, al independentismo le van a servir ustedes de poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que no se lo van a perdonar», ha apostillado.

«La legislatura acaba con la amnistía»

Alberto Núñez Feijóo le ha recriminado a Pedro Sánchez que «nunca» haya salido a dar la cara la tribuna del Congreso de los Diputados para defender la Ley de Amnistía. «Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles en las urnas, no se atreve porque sabe que no cuenta con aval ni jurídico, ni social ni moral», ha indicado.

«Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, incluyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral», ha enfatizado.

Con la aprobación de la amnistía, Feijóo ha explicado que «a nadie le puede extrañar que aflore el otro gran “éxito” de esta legislatura exactamente con el mismo patrón». «Ni puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en La Moncloa. Insisto, el mismo patrón: corrupción y mentira», ha recalcado en alusión a la corrupción que se cierne sobre Sánchez por la investigación judicial de Begoña Gómez.

«La legislatura empieza y acaba aquí: con la amnistía. No ha habido nada más antes y no habrá nada más después», ha zanjado Alberto Núñez Feijóo en su intervención desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.