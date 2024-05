Lambán saca los colores a Sánchez: «Un socialista tiene que combatir a los nacionalistas»

Javier Lambán sigue plantando cara a las ansias de poder de Pedro Sánchez y mantiene la firmeza de su inconfundible voz ante los nacionalistas, aunque el timbre lo tenga resentido por la quimioterapia.

Demuestra ser incombustible en cada intervención pública, y últimamente de manera más frecuente, gracias a estar inmerso en la gira de la presentación de sus memorias, Una emoción política, donde este miércoles, en Madrid, Lambán dejó claro al auditorio que, las posibles sanciones por ponerse de frente con los nacionalistas y, por ende, con la postura adoptada por la Secretaría General del PSOE, no lo van a amedrentar. Si no todo lo contrario, en un acto que fue, en cierta manera, una exhibición de pedagogía política elemental para discernir las líneas rojas que todo español no debe cruzar para preservar la unidad de la patria.

La presentación en Madrid fue más allá de una reunión de históricos socialistas que no están dispuestos a ver arrebatar España por manos de los secesionistas con el beneplácito de su propio partido al que, por cierto, han dado su vida.

De hecho, muchas de las voces críticas en el PSOE que apoyan la decisión tomada por Lambán, asistieron a dicha presentación que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), y a la que asistieron el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otras personalidades políticas.

En Madrid, en la presentación del libro de Javier Lambán, ex presidente de Aragón, “Una Emoción Política”. Presenta: Javier Fernández, ex presidente de Asturias.

Asisten Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano Garcia Page, entre otros ilustres asistentes. pic.twitter.com/XizWfeTOCG — PacoCastañares (@PacoCastanares) May 22, 2024

De tal forma, el todavía secretario general del PSOE en Aragón, sacó los colores a Pedro Sánchez, en un momento de su intervención, cuando afirmó que «un socialista vino al mundo a combatir a los nacionalistas por aire, mar y tierra».

Precisamente por esta defensa a la unidad de España, Lambán decidió ausentarse en la votación del Senado en la tramitación de la Ley de Amnistía, el pasado 14 de mayo. Su decisión la explicó por medio de una carta pública dirigida a Juan Espadas (el portavoz en el Senado), donde argumentaba que no podía votar a favor porque «la Ley de Amnistía vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley» y, por ende, «incurriría en una deslealtad conmigo mismo».

A día de hoy, todavía el PSOE no ha tomado una decisión sobre qué medida acometer contra Lambán, más allá de abrirle un expediente sancionador, puesto que el senador se enfrentaría a una multa de hasta 600 euros por romper la disciplina de voto, tal y como tiene previsto para estos casos el reglamento interno del partido. Por poner un ejemplo, Carmen Calvo también fue sancionada con la misma cantidad cuando se abstuvo en la votación de la Ley Trans en el Congreso.

Lambán sobre Page y los nacionalistas

La buena sintonía y lealtad que se profesan Lambán y Page quedó puesta de manifiesto en la presentación, donde Lambán se dirigió a él como «el único socialista que sabe cómo ganarle las elecciones a la derecha». «Eres el único que has ganado las elecciones a la derecha y además para gobernar no tienes que recurrir a ningún tipo de artificio insano, mezclando agua con aceite. Se basta y se sobra con los votos de los castellanomanchegos desde la capital, Toledo, para constituirse de cara a todos nosotros una referencia».

«Emiliano creo que debería tener un trato mucho más atento y debería ser muchísimo más valorado por el socialismo español, de lo que lo es», añadió mandando indirectamente un órdago a Sánchez, teniendo en cuenta que fuentes próximas a Page aseguran que las pasadas elecciones en las que ganó serían las últimas autonómicas para el toledano, a tenor de sus posibles aspiraciones a dirigir el PSOE nacional.

«El PSOE tardará en recomponerse lo que tarde en reconocer los méritos y las habilidades de un socialista como Emiliano García-Page», añadió ganándose el aplauso de los asistentes.

El expresidente autonómico ha asegurado que los socialistas no han entendido el «nuevo punto político» y que lo han resuelto buscando «gobernanzas antinaturales». «Un socialista y un nacionalista no tienen nada que ver. Un socialista no vino al mundo para entenderse con un nacionalista. Un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra mar y aire», ha apostillado, desatando el aplauso de los presentes en la sala.

Page, González y Lambán

Al respecto del gesto protagonizado por Lambán de romper la disciplina de voto, tanto Page como Felipe González dieron declaraciones apoyando la postura del aragonés. El presidente de Castilla y La Mancha, expresó ante los medios que «aunque los reglamentos están para cumplirse, los 600 euros de multa son lo de menos en esta situación». «Yo no soy diputado ni soy senador y casi me alegro. Habría sido más radical», añadió.

Al respecto, Felipe González consideró que la posición de Lambán es «ejemplo de lealtad al proyecto que representa el Partido Socialista», por lo que expresó su acuerdo con «la forma y el fondo» de su ausencia en la votación. Puesto que hay que recordar que el aragonés justificó su ausencia precisamente en no dar alas a su oponente político, como es el PP, a fin de que su voto negativo no fuera utilizado con un fin «partidista».