Feijóo adquiere el compromiso de Von der Leyen de que no se liberarán fondos UE si Sánchez no cumple

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adquirido el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de que no se liberen fondos Next Generation si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con los hitos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, según señalan fuentes populares conocedoras de esta reunión bilateral, la primera que mantienen ambos dirigentes.

Las fuentes citadas remarcan el carácter «institucional» de la reunión, que se ha producido en la primera jornada del Congreso del Partido Popular Europeo que se celebra este martes y miércoles en la ciudad holandesa de Rotterdam. Así, las fuentes populares consultadas remarcan que Feijóo y Von der Leyen han coincidido en la necesidad del cumplimiento de los hitos. El presidente de los populares, apuntan las mismas fuentes, ha incidido en que desea que los fondos europeos lleguen a las familias y la economía españolas.

Y en base a ello, ha remarcado que se deben cumplir los hitos. Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID en sus siglas en inglés). Por ello, España debe garantizar el seguimiento y la ejecución efectiva del Plan de Recuperación, en especial, el cumplimiento de los hitos y objetivos en los plazos acordados. Aquí es donde Feijóo ha puesto especial énfasis, subrayan las fuentes populares citadas.

Feijóo ha explicado que España ha de cumplir lo que se ha comprometido y Europa también. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha trasladado al presidente del PP que serán estrictos en la exigencia de los cumplimientos de los hitos acordados para proceder a los desembolsos vinculados a ellos, precisan las mismas fuentes. El primer tramo de los recursos comunitarios ha estado vinculado al cumplimiento de 52 hitos para recibir 10.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia .

Reformas propias

No obstante, el hecho de que España vaya recibiendo fondos conforme al cumplimiento de esos hitos, no quiere decir que el PP comparta las políticas previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez con este fin, advierten las mismas fuentes. Y es que Feijóo se ha presentado este martes ante sus colegas del 27 Congreso del PPE como una «alternativa» al Ejecutivo de Sánchez, del que ya conocen su «debilidad», con reformas propias.

Por otro lado, el líder del PP ha lamentado que desde el Gobierno no se informe al principal partido de la oposición de los pasos en Bruselas respecto a los fondos UE. Feijóo, comentan las mismas fuentes, ha lamentado el «retraso en la ejecución de los fondos que acumulan ya un retraso de dos años y espera que el Gobierno cumpla de aquí hasta el año 26 porque España necesita esos fondos» y «esos hitos nos vinculan». El presidente del Partido Popular ha enviado un mensaje de «seriedad» a la presidenta de la Comisión y ha mostrado al PP como un «partido de Estado», remachan las fuentes conocedoras del contenido del encuentro.