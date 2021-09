Este martes, el portavoz de Podemos Pablo Echenique ha vuelto a protagonizar un bochornoso episodio insultando a un periodista. El periodista Josué Cárdenas, del medio de comunicación ‘Estado de Alarma’ de Javier Negre, le ha preguntado a Echenique sobre las declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal acerca de los documentos, que dijo al juez estaban en su poder, que acreditan los vínculos de Podemos con el chavismo y que también vinculan a Pablo Iglesias.

Echenique, haciendo gala una vez más de su más absoluta falta de respeto por la prensa libre, se ha negado a contestar: «No tendría yo ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto para con tus compañeros aquí sentados, que son periodistas de verdad». Cárdenas le ha replicado que también es una falta de respeto «cuando las compañeras nunca me dan paso». Además, ha salido en defensa de su ejercicio de la profesión: «Que seamos un medio que no seamos palmeros, no nos convierte en menos periodistas». Echenique ha vuelto a repetir su falta de respeto al periodista ninguneándolo, a lo que Cárdenas ha contestado: «Yo también soy periodista de verdad».