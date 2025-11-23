Varias personas se han reunido este domingo desde primera hora de la mañana en los jardines de la Plaza de la Villa de París, donde se encuentra la entrada principal del Tribunal Supremo, para defender «la inocencia» dicen, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por el Supremo por un delito de revelación de secretos durante dos años. Entre los asistentes se encontraban el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y su pareja, la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Garzón ha señalado que se trata de «una manifestación solidaria, espontánea», y que hay mucha gente «indignada porque quieren una justicia que sea clara, justa y compresible y en este caso no lo es», ha dicho.

En la concentración, que ha sido convocada por What’s app y redes sociales y la que solo han acudido unas pocas decenas de personas, se han podido escuchar gritos de «¡Vergüenza, vergüenza!», «¡Es inocente, es inocente!» o «¡Manos arriba, esto es un atraco!».

Al término de la manifestación se ha leído un texto escrito por los asistentes en el que se ha expresado la preocupación porque «en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia.»

Pedro Sánchez

La manifestación se ha celebrado el mismo día en que se pronunciaba, por primera vez sobre este asunto, el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha defendido públicamente la inocencia de García Ortiz ante los periodistas tras la XX Cumbre del G20. «Creo en la inocencia del Fiscal General del Estado», ha dicho tajante Sánchez.

«Respetamos las sentencia del Tribunal Supremo (TS), nunca me habrán escuchado decir que vamos a controlar la sala de lo penal del TS por la puerta de atrás porque respetamos las sentencias y las acatamos, pero en una sociedad democrática como España, manifestamos nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia porque creo en la inocencia del Fiscal General del Estado», ha señalado en rueda de prensa del líder del Ejecutivo.

A su juicio, los periodistas que han declarado en el Alto Tribunal han dejado claro que el fiscal general no fue el origen de la filtración que de las que le acusa la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que «hay otras instancias jurisdiccionales» en las que «se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos», ha indicado, en referencia velada al Constitucional y posteriormente a la Justicia europea. Sin embargo, considera que plantear la posibilidad de un indulto «ahora mismo no tiene sentido.»

El presiente ha reconocido que ya se encuentran en el proceso de buscar un sucesor para el García Ortiz, pero no ha dado pistas ni detalles de los perfiles en los que se podrían estar fijando. Tan sólo ha destacado que el «Gobierno siempre ha propuesto personas como es el caso de Álvaro García Ortiz, con una amplia trayectoria desde el punto de vista jurídico y con un conocimiento importante de la materia».