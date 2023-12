Ferraz, en directo | Últimas noticias de las protestas contra la Ley de amnistía hoy

Las manifestaciones en contra de la Ley de Amnistía continúan extendiéndose por toda España. Este 6 de diciembre, Día de la Constitución española, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), creada por Santiago Abascal, ha convocado protestas frente a las sedes del PSOE en las 52 capitales de provincia. La concentración en Madrid se ha programado para las 13:00 horas en la calle Ferraz, en la que cada día por la tarde se vienen desarrollando las protestas en contra de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.

Esta mañana se ha leído un manifiesto, en el que se pedido la unidad de España, la igualdad entre españoles, la democracia y el Estado de Derecho «frente a los ataques del PSOE». Durante la lectura, se ha lamentado «la emergencia en la que los socialistas han sumido a España a cambio de perpetuarse en el poder, incumpliendo la ley y amenazando la unidad territorial».

Sumisión del PSOE andaluz a Sánchez

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha vuelto a demostrar este miércoles, Día de la Constitución, su sumisión a Pedro Sánchez frente a los andaluces que les han votado. Para defender los intereses de Ferraz y tener contento al presidente del Ejecutivo, el socialismo andaluz no duda en apoyar cuestiones tan perjudiciales para los andaluces como la amnistía o la quita de deuda, concesiones de Sánchez al independentismo contra las que se manifiestan cada día en Ferraz, calle en la que se levanta la sede del PSOE.

Concesiones de Sánchez

Francisco Galindo Vélez, el coordinador de los verificadores en las reuniones en Ginebra entre el PSOE y Junts, no era la primera opción del partido independentista. Los de Carles Puigdemont, que fueron los que forzaron la existencia de esta figura internacional para obligar a Pedro Sánchez a cumplir sus acuerdos, tenían hablado con el ex jefe de gabinete de Tony Blair y negociador del fin de ETA, Jonathan Powell, que fuera él quien ejerciera este papel. Pero el PSOE, que no veía mal inicialmente este perfil, lo acabó rechazando por el bajo nivel de inglés de Santos Cerdán, el emisario principal de Sánchez. Los socialistas pidieron un coordinador que hablase español.

Los pactos de Sánchez

Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en La Moncloa a través de una serie de pactos y concesiones a los comunistas, independentistas, nacionalistas y regionalistas.

Agradecimiento a OKDIARIO

Furgones de la Policía detrás de las vallas

Esta noche se han colocado furgones detrás de las vallas, que se colocan cada noche para separar a los manifestantes de la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El tráfico está abierto en Marqués de Urquijo

Esta tarde el tráfico en Marqués de Urquijo sigue abierto, al contrario de otras noches en las que se ha cortado el tráfico incluso en ambos sentidos entre la calle Princesa y el paseo Pintor Rosales.

«Hay que defender la Constitución»

Un manifestante ha querido destacar en declaraciones a OKDIARIO que «hay que defender la Constitución», en referencia a otros manifestantes que no defiendenden la Carta Magna.

«Multando a la gente»

En declaraciones a OKDIARIO, una manifestante ha reconocido que hemos visto esta mañana «multando a la gente», en referencia a la conducta de la Policía de Marlaska.

Cortada la calle Ferraz

La calle Ferraz se ha cortado después de que llegaran cientos de manifestantes para mostrar su rechazo a las concesiones de Pedro Sánchez.

34 days of resistance in Ferraz, Madrid. Outside the headquarters of the traitor socialist party.pic.twitter.com/X53PTYwd72 — Benito Chilango //Ñ// 🇯🇪✝️ (@ChilangoBenito) December 6, 2023

«Venimos de Canarias»

Unos manifestantes han reconocido a OKDIARIO que «venimos de Canarias. Siempre que podemos y estamos en Madrid, venimos a Ferraz» para mostrar a Pedro Sánchez su rechazo a las concesiones a los independentistas.

«¡No habrá paz en Ferraz!»

Entre las proclamas que los manfiestantes han gritado a Pedro Sánchez, este miércoles se ha escuchado: «¡No habrá paz en Ferraz!».

Banderas de España en Ferraz

Los manifestantes han llevado banderas de España a la callde en la que se levanta la sede del PSOE para protestar por las concesiones de Pedro Sánchez los independentistas.

Rezo del Rosario

Como cada tarde, un grupo de católicos ha rezado el Rosario en la esquina de Marqués de Urquijo y Ferraz.

Varios cientos de personas en Ferraz seguimos rezando por la unidad de España. Nadie nos lo impedirá. Esto no es un circo. Venimos a venerar a nuestra Madre del Cielo con respeto y devoción. ¡VIVA CRISTO REY! ✝️🇪🇸 pic.twitter.com/sdRdhjDIoQ — †Andrés † (@jandcalderon985) December 6, 2023

Hoy en Ferraz

Los manifestantes que cada tarde se manifiestan en Ferraz en contra de las concesiones de Pedro Sánchez vuelven a la calle donde se levanta la sede del PSOE. Allí, se han congregado este miércoles por la mañana, 6 de diciembre, Día de la Constitución española.

Nueva manifestación en Palma

Unos 200 ciudadanos se han concentrado en Palma este miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución, en una nueva manifestación contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. La movilización ha empezado frente a la Delegación de Gobierno, donde los asistentes han realizado proclamas a favor del Rey, de la unidad de España y de la Constitución.

«6 de diciembre por España»

La Fundación Denaes ha agradecido a través de su perfil oficial en redes sociales la participación de los ciudadanos en la concentración convocada a las 13:00 horas.

#6deDiciembrePorEspaña 🇪🇸 ¡Gracias a todos los que habéis acudido masivamente a las sedes del Partido Socialista a recordarles sus constantes atropellos a España y a la Constitución! 📸 Hoy, en Ferraz, en el kilómetro 0 de la resistencia patriótica contra el golpe ⬇️ pic.twitter.com/I06793UzPy — Fundación DENAES (@fdenaes) December 6, 2023

El PP exige explicaciones a Armengol

El Partido Popular ha exigido explicaciones a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras hacer referencia velada a un referéndum en su discurso con motivo del Día de la Constitución.

«Armengol, que está convirtiendo el Congreso en una sucursal del PSOE, ha hablado hoy de proceso de toma de decisiones en la cuestión territorial y debe dar explicaciones urgentes al respecto de esta afirmación», han expresado desde la dirección popular.

Sánchez prevé hablar con Feijóo del CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este miércoles al presidente socialista, Pedro Sánchez, a «cambiar» su postura si quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Feijóo ha advertido que el objetivo de Sánchez es «controlar el Poder Judicial» y, ha avisado, él no puede ser «cómplice del control de las instituciones del Estado».

Sánchez, en conversación informal con los periodistas con motivo del Día de la Constitución, ha avanzado su intención de reunirse con Feijóo «antes de finales de año» para abordar la renovación del órgano de los jueces, encallado por su negativa a cambiar el mecanismo de elección, como le reclama Europa.

Yolanda Día tras la ruptura con Podemos: «Estoy feliz»

Yolanda Díaz ha asegurado que está «feliz» tras la ruptura de Podemos con su formación política, Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, en una conversación informal con los periodistas en los pasillos del Congreso, no ha escondido que la marcha de Podemos les ha «quitado un peso importante de encima».

Una sensación de alegría que ha corroborado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien mantuvo una conversación telefónica con la dirigente de Sumar tras conocerse la decisión de Podemos.

500 personas en Ferraz

Alrededor de 500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han concentrado este miércoles ante la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, contra los pactos de investidura y la amnistía a los implicados en el procés. La convocatoria ha contado con el apoyo de Vox y con la presencia del líder de la formación, Santiago Abascal y otros diputados y senadores del partido.

El mensaje de Feijóo a Sánchez por sus pactos de Ginebra

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que «lamentablemente hoy los españoles ya no somos iguales» a raíz de los pactos de Ginebra (Suiza) de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, donde se incluye la amnistía del 1-O, y ha enfatizado que «el único mediador para la convivencia en España es la Constitución».

Protesta masiva en Ferraz

Centenares de personas se han concentrado este miércoles, Día de la Constitución, en Ferraz -y ante las sedes del PSOE de las capitales de provincia- en la manifestación convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) bajo el lema En defensa de la Unidad de España.

El título VIII de la Constitución que cita Armengol

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprovechado su discurso en la Cámara Baja, con motivo del Día de la Constitución, para blanquear, de forma velada, los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo que, entre otras medidas, incluye una Ley de Amnistía y la negociación de un referéndum.

Armengol se ha remitido, en concreto, al Título VIII de la Constitución que, ha destacado, «alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones». Unas palabras que se interpretan como una defensa del referéndum que Junts y ERC reclaman a Pedro Sánchez.

Reactivado el tráfico

Tras la retirada de las vallas y la marcha de los manifestantes, el tráfico se ha reactivado tanto en Ferraz como en Marqués de Urquijo.

Policía Nacional retira las vallas

Ante la marcha de los manifestantes, los agentes de Policía Nacional han comenzado a retirar las vallas.

Los manifestantes comienzan a retirarse

Alcanzadas las 14:00 horas, los manifestantes han comenzado a abandonar Ferraz. Eso sí, con el claro mensaje prácticamente común a todos ellos de que volverán a las 20:00 horas.

34 días consecutivos de protestas

Con la doble sesión que hay convocada para el día de hoy, Día de la Constitución, ya son 34 las jornadas consecutivas de protestas en Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE en Madrid.

Chiringuito en Ferraz

Tortilla de patatas, queso, embutidos o empanada. Con música de Julio Iglesias y la bandera de España presidiendo la mesa acompañada del mensaje «Gibraltar es España… y lo sabes».

Concentración contra la amnistía en Palma

Unas 200 personas, entre ellas el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se han concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno para protestar contra la amnistía, en defensa de la Constitución y coreando lemas como «¡Sánchez, a prisión!» y «¡Sánchez, dictador!».

Doble turno en Ferraz

Además de la concentración que está teniendo lugar actualmente y que ha comenzado en torno a las 13:00 horas, se mantiene igualmente en el Día de la Constitución las protestas de las 20:00 horas. Además, a las 19:30 horas se llevará a cabo como cada tarde el rezo del Rosario.

Jorge Buxadé: «Nuestro trabajo es luchar por España»

Jorge Buxadé, diputado en el Parlamento Europeo por Vox​, ha hablado para el micrófono de OKDIARIO en Ferraz: «A mí lo que me importa es llevar este grito a Bruselas para que la Comisión Europea se dé cuenta. Dice que no va a hacer nada hasta que la proposición de la Ley de Amnistía sea aprobada, pero entonces se habrá consumado el golpe al Estado de Derecho. Nuestro trabajo es luchar por España en Europa, les exigimos que colaboren con el pueblo español en la defensa de nuestra democracia».

Suena el himno de España en Ferraz

El himno nacional ha sonado en la concentración de Ferraz en el Día de la Constitución ante la afluencia de cientos de manifestantes para protestar contra la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez.

«¡Viva Abascal!»

Desde su llegada a Ferraz, los asistentes a la concentración no han parado de lanzar gritos a favor de Santiago Abascal, entre ellos «¡Viva Abascal!» o «¡Presidente, presidente!».

Coco Robatto: «Pisotean la Constitución»

Coco Robatto, diputado de Vox, ha hablado en exclusiva para OKDIARIO desde Ferraz: «Dicen defender la Constitución cuando la pisotean y se limpian con ella en los manteles de otros países mientras negocian la nación española. Creemos que es un teatro. Hemos ido al izado de la bandera, pero al paripé del Gobierno con la Constitución no, porque es una tremenda falta de respeto».

Abascal: «Sánchez ha pisoteado los derechos de los españoles»

«Defender hoy la Constitución es denunciar a quienes estar perpetrando un golpe contra la misma. No se puede defender la Constitución acudiendo a un acto junto a los que están pisoteándola. No se puede ir hoy al Congreso y fotografiarse con Pedro Sánchez. Es un gigantesco cínico y ha pisoteado los derechos de los españoles. Aliado de ETA, aplaudido por Hamás, socio de prófugos de la Justicia y libertador de violadores. A eso es a lo que nos enfrentamos», ha declarado Santiago Abascal en su llegada a la concentración.

Abascal llega a Ferraz

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a Ferraz entre gritos de «¡Presidente, presidente!».

Líderes de Vox en CCAA apoyan la manifestación

Entre los asistentes a la concentración convocada por Denaes encontramos a diferentes líderes de Vox en las comunidades autónomas. Ferraz espera la llegada del líder del partido, Santiago Abascal.

Aumenta la presencia policial

De la misma manera que se ha aumentado el refuerzo de las vallas, la Policía Nacional ha incrementado la presencia de agentes, así como de furgones policiales.

Cortadas Ferraz y Marqués de Urquijo

Ante una mayor afluencia de manifestantes, los agentes de Policía Nacional ha cortado el tráfico tanto en Ferraz como en la calle Marqués de Urquijo.

Refuerzo en las vallas de Ferraz

A diferencia de las últimas noches, en las que las vallas de la cabecera de la manifestación eran de una única línea, las vallas se han reforzado para la concentración de la mañana del Día de la Constitución.

Los manifestantes empiezan a llegar a Ferraz

Atendiendo a la convocatoria de Denaes, los ciudadanos ya están llegando a Ferraz para protestar un día más contra la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez y en defensa de la Constitución española en su 45 aniversario.

Armengol manipula la Constitución

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha aprovechado su intervención con motivo del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, para justificar, de forma velada, los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo. Incluido el referéndum, una exigencia recogida en los pactos de investidura.

Qué es Denaes

La Fundación DENAES, para la defensa de la Nación Española, afín a Vox, tiene desde su origen la pretensión de recuperar e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la reivindicación de la Nación Española; su realidad histórica, política, social y cultural.

Denaes se constituye como punto de encuentro de cuantos españoles, hombres y mujeres de cualquier lugar de nuestra geografía, sin perjuicio de sus diferentes planteamientos ideológicos y de sus diversas y peculiares pertenencias o identidades regionales, quieran reivindicar su condición de españoles y su identificación con ese proyecto nacional, histórico, político y cultural de primer orden que se llama España.

La convocatoria de Denaes

Denaes, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, ha convocado concentraciones frente a las sedes del PSOE en las 52 capitales de provincia para el Día de la Constitución: «¡Por la Unidad de España, frente al partido que más ataca la Constitución!».

🇪🇸📢🇪🇸📢🇪🇸📢🇪🇸📢🇪🇸 La Fundación DENAES convoca para este 6 de diciembre concentraciones frente a las sedes del PSOE en las 52 capitales de provincia. ¡Por la Unidad de España, frente al partido que más ataca la Constitución! ➡️ Apúntate y ayúdanos a conseguir que sea un… pic.twitter.com/sX23IWp1bQ — Fundación DENAES (@fdenaes) December 4, 2023

El himno de España vuelve a desconcertar

Tal y como ocurrió cuando se representó el himno de España en la apertura de la XV legislatura en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre, este miércoles, en el acto del izado de bandera del Día de la Constitución, el himno nacional ha vuelto a provocar desconcierto entre los ciudadanos.

El plantón de Sumar

Los representantes de Sumar, socios del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, no han acudido al acto del izado de la bandera aunque sí estaban invitados. Han estado presentes miembros de las Mesas del Congreso y del Senado y portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, además de senadores. Sumar sí participa en los actos por el Día de la Constitución en el Congreso.

El Congreso acoge el Día de la Constitución

El Congreso de los Diputados acoge el acto del 45 aniversario de la Constitución española de 1978 después de la celebración del izado de bandera frente al Senado.

Unidad de España

El artículo 2 de la Constitución española recoge «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». De esta manera, la norma afirma que todos los territorios que conforman España deben estar unidos y funcionar como una única nación.

Día de la Constitución

El día 6 de diciembre de 1978 los españoles votaron en referéndum a favor de la Constitución española. Es una efeméride que conmemora a nuestra Carta Magna y que se constituye como la norma suprema del ordenamiento jurídico español. El festivo se estableció oficialmente en 1983 y desde entonces es fiesta nacional.