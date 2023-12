Feijóo a Sánchez por sus pactos de Ginebra: «El único mediador para la convivencia es la Constitución»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que «lamentablemente hoy los españoles ya no somos iguales» a raíz de los pactos de Ginebra (Suiza) de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, donde se incluye la amnistía del 1-O, y ha enfatizado que «el único mediador para la convivencia en España es la Constitución».

Así se ha pronunciado el líder de la oposición en declaraciones a los medios antes de participar en el acto solemne de las Cortes con motivo de este 6 de diciembre, Día de la Constitución.»Hay una serie de españoles que tienen unos privilegios, políticos la mayoría de ellos, que no cumplen las leyes, que modifican el Código Penal a su antojo y que sus abogados están pactando, redactando y acordando una enmienda a la totalidad de la Constitución que es la amnistía», ha señalado Feijóo en alusión a los encausados por el 1-O y a ex dirigentes de la Generalitat como el prófugo Carles Puigdemont, acusado de terrorismo en la pieza de Tsunami Democràtic.

«Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días en el mismo lugar presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española el 78», ha insistido Feijóo en alusión a la proposición de ley orgánica de amnistía impulsada por el PSOE y pactada con ERC y Junts que se someterá el próximo 12 de diciembre a la toma en consideración del Pleno del Congreso.

«Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales y se ataca a la separación de poderes, no hay Constitución», ha remarcado Feijóo. No obstante, el líder del PP ha querido «mandar un mensaje de esperanza». «En estos 45 años el mayor movimiento ciudadano para defender la igualdad y la Constitución se ha producido en los últimos meses, por tanto, hay espacio para la esperanza. Y es que más de 3 millones de españoles han salido a la calle de forma constante en las últimas semanas para decir que España y su gobierno no se pueden decidir en Bruselas y que el control del Gobierno no se puede decidir en Suiza», ha destacado Feijóo.

Feijóo: «Cueste lo que cueste»

«El único mediador para la convivencia en España es la Constitución española y por consiguiente quiero trasladarles a todos los ciudadanos que confíen en la Constitución y que confíen en que mi único objetivo, el objetivo fundamental de mi partido en estos momentos y en los próximos meses, será la defensa de la Constitución cueste lo que cueste», ha remachado.

Además, Feijóo ha advertido de que España vive la «mayor crisis constitucional» en 45 años de democracia tras el «trueque» con los independentistas que ha realizado Pedro Sánchez para ser presidente, lo que ha llevado a éste a «liderar un movimiento en contra de la Constitución española», ha criticado el líder del PP sobre el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el presidente de los populares ha lamentado que «en menos de un mes (desde la investidura) ya no tenemos ni convivencia ni estabilidad, como nos dijo el señor Sánchez», ha reaccionado Feijóo en relación con la ruptura de Podemos con Sumar, socios del PSOE en el Gobierno.