La Complutense no pidió currículum a Begoña para hacerla directora pero sí a su nº 2, doctor desde 1995

Begoña Gómez es la única directora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que no tiene el título oficial de licenciada. Pero ello no impidió que la Complutense la pusiese al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva. Lo hizo sin elaborar un expediente sobre los méritos que reunía la mujer de Pedro Sánchez para dirigirla. Al menos, la universidad madrileña no ha aportado ningún documento que acredite esa cualificación entre los remitidos a la comisión del Senado que investiga sus negocios. Tampoco se recogió esa falta de titulación en el acta de la primera reunión de la comisión mixta de seguimiento que, el 30 de octubre de 2020, constituyó la cátedra de la Complutense. El documento, consultado por OKDIARIO, no incluye el currículum de la mujer del presidente. Pero lo llamativo es que un acta posterior sí recoge el de José Manuel Ruano de la Fuente, nombrado codirector de la cátedra. El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Complutense el currículum de todos los directores de las cátedras para compararlos con el de Begoña Gómez.

La Complutense tuvo que nombrar a Ruano como codirector para no incumplir su propio reglamento, que determina que el director de una cátedra debe ser un docente vinculado a la universidad. Sólo en casos «excepcionales» se permite que el rector, «por causas justificadas», designe como director a alguien «sin vinculación laboral» con la universidad, como sería el caso de Begoña Gómez. Para colocar a la mujer de Sánchez al frente de la cátedra, la universidad tuvo que designar a un codirector y el elegido fue José Manuel Ruano de la Fuente.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la comisión de la cátedra se reunió por segunda vez el 8 de febrero de 2021 para designar a Ruano. El acta de ese encuentro -en el que estuvo presente Begoña Gómez- sí incluye el currículum de este profesor, director de la Escuela de Gobierno de la Complutense, doctor por esta universidad desde 1995 y autor de numerosos artículos en publicaciones internacionales.