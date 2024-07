El vídeo de la bronca del juez al abogado de Begoña en la declaración del rector: «No haga gestos»

«Señor letrado, le voy a pedir por favor, que se abstenga de hacer gestos», con estas palabras el juez Juan Carlos Peinado tuvo que llamarle la atención al abogado de Begoña Gómez, el ex ministro del PSOE Antonio Camacho. «He movido la cabeza», respondió el letrado, a lo que el juez le contestó que era para que no indujera las respuestas del testigo. Todo ello ocurrió durante el interrogatorio al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que otorgó una cátedra de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez sin tener titulación oficial. Gracias a ella puso en marcha dos másteres a través de los cuales se realizaron contrataciones públicas de miles de euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tenido que llamar la atención al abogado de Begoña Gómez en diversas ocasiones durante la batería de interrogatorios que están celebrándose en el marco la investigación judicial sobre la mujer de Sánchez. Uno de estos desencuentros tuvo lugar el pasado 19 de junio, en el que pidió que no condicionara al rector que, tras su comparecencia, ha acabado imputado. «No tengo ninguna relación con el testigo, es la primera vez que le conozco. Sería difícil que pudiera hacer gestos a una persona que no conozco», se excusó Camacho. El juez, tras un silencio de unos segundos, volvió a concederle la palabra a la letrada que dirige las acusaciones populares.

Pidió la suspensión

Antonio Camacho, previamente, había solicitado que se suspendiera la declaración como testigo del rector de la Universidad Complutense. Lo había hecho antes a través de un escrito, pero el juez no acordó su petición y citó al responsable del centro universitario donde Begoña Gómez impartía sus clases. No contento con ello, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez interrumpió la primera pregunta del instructor para solicitar la suspensión de la testifical.