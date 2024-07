El rector admitió ante el juez un «informe negativo» por la factura de 24.200 € que firmó Begoña

Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, relató en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que existe «un informe negativo por la factura de 24.200 euros» sobre el software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva que lidera Begoña Gómez. OKDIARIO ha accedido a la declaración completa del rector de la Complutense que, a lo largo de 47 minutos, relata al juez cómo se gestó la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Gómez firmó los pliegos para licitar un software que costó a la Complutense 60.000 euros públicos.

«Tenemos unos servicios informáticos muy potentes, pero nadie nos solicitó, hasta donde yo sé, desarrollar un software de este tipo, que no se hizo con los medios de la Complutense», aseguró el rector.

Al ser preguntado sobre si es habitual recurrir a empresas externas en estos casos, el rector de la Complutense aseguró que en ocasiones se hace así porque la universidad no tiene capacidad técnica. «Somos incapaces de dar salida a todo».

Fondos de la Complutense

El rector aseguró además que el software se pagó con fondos de la cátedra. «Claro», respondió el rector, señalando que esta cuantía provenía de los fondos que los patrocinadores otorgan a la cátedra. «Cualquier euro que entra la Universidad Complutense, aunque venga de origen privado, pasa a ser público», matizó.

La acusación también le cuestionó sobre la firma de Begoña Gómez que aparece en los pliegos de prescripciones técnicas del contrato de adjudicación del software. El rector de la Complutense aseguró que los firmó la mujer de Pedro Sánchez como directora de la cátedra. Sin embargo, recalcó que la persona que redactó el pliego fue un experto en el tema y que luego los servicios de contratación dieron forma a ese pliego para sacar la licitación.

Los profesores

La acusación también le preguntó por los profesores del máster de Begoña Gómez, entre los que se encontraba el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa. El rector de la Complutense aseguró que no conocía a Barrabés y explicó el procedimiento por el que se elige al profesorado.

«Bajo el convenio que regula la creación de la cátedra se adscribe la misma a la Escuela de Gobierno de la Universidad y se ingresa el dinero de los patrocinadores en esa cuenta. A partir de ahí es la Escuela de Gobierno la que regula los pagos de profesores, los gastos que surjan y los pagos de las facturas, de los proyectos y actividades que realice la cátedra», explicó Goyache.

Reunión con Begoña Gómez

El rector de la Complutense aseguró al juez que la cátedra de Begoña Gómez tuvo su origen en La Moncloa. «En julio de 2020 recibí una llamada de la secretaria de la señora Gómez Fernández y me indicó que me quería conocer una serie de proyectos. Yo no conocía a la señora Gómez Fernández más que por los medios, obviamente, porque es la mujer de la esposa del señor presidente del Gobierno, pero que me quería conocer. Yo sabía que la señora Gómez Fernández era, tenía, participaba en cuestiones académicas, de formación continuada de nuestra universidad que me quería conocer y después de de ese de esa conversación telefónica, yo le pasé mi teléfono personal […] La Escuela de Gobierno estaba cerrada en ese tiempo, era a finales de julio y me dijo, si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella».

El instructor Juan Carlos Peinado ha decidido cambiar la condición procesal de testigo a investigado -lo que antes se conocía como imputado- de Joaquín Goyache.

El rector de la Complutense ha enviado una carta a sus compañeros de la universidad señalando que desconoce los hechos que se le imputan y descartando la dimisión. El próximo lunes 29 de julio está citado para declarar nuevamente ante el juez.