El juez pide a la Complutense el currículum de los directores de cátedra para compararlos con Begoña

El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) los currículum de todos los directores de cátedra para compararlos con el de la esposa del presidente del Gobierno. Como desveló OKDIARIO, la mujer del jefe del Ejecutivo no tiene un título oficial homologado y es la única directora de cátedra que no cumple esa característica. Igualmente, ha solicitado a la Fundación Deporte Joven que entregue los contratos firmados con la empresa de Juan Carlos Barrabés, Innova Next. Este periódico desveló también que el director de esa entidad, que depende del Consejo Superior de Deportes (CSD), procede de Benasque (Huesca) -localidad de donde es originario Carlos Barrabés, el socio de Gómez-, y ha contratado con dinero estatal a la consultora del citado empresario.

Además, Peinado ha requerido al Instituto de Empresa que presente el contrato laboral entre el IE África Center y Begoña Gómez además de todos los convenios de las cátedras extraordinarias de la Complutense. El ordenó esta serie de diligencias el pasado martes, coincidiendo con su visita al Palacio de La Moncloa para tomar declaración como testigo a Sánchez. El presidente socialista se acogió a su derecho legal de no declarar contra su esposa.

Igualmente, el juez Peinado emitió ese mismo martes un auto en el que desestima el recurso de Begoña Gómez contra la citación de Leticia Lauffer, directora de Wakalua. El magistrado ha citado a Lauffer a declarar como testigo el próximo 26 de agosto. Ese mismo día, también escuchará al consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés.

El magistrado continúa con la instrucción de este caso, en el que se investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Este jueves, el juez tomó declaración a Barrabés como imputado. El empresario confirmó haberse reunido con Sánchez en Moncloa para discutir temas de innovación.

Querella de Begoña Gómez

Por otra parte, este viernes se ha conocido también que la defensa de Begoña Gómez ha presentado una querella contra Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

Esta querella se añade a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación.

Acusaciones

Por su parte, las acusaciones populares (Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias) han presentado querellas contra Pedro Sánchez por presunta malversación. Estas organizaciones acusan al jefe del Ejecutivo de utilizar dinero público y los recursos de la Abogacía General del Estado para querellarse contra el juez que investiga a su esposa.

Vox ha ido más allá, pues su querella también incluye al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al abogado general del Estado, David Vilas Álvarez. La formación liderada por Santiago Abascal ha denunciado que Sánchez «sigue prostituyendo las instituciones» y «usándolas para su interés personal», criticando que el presidente del Gobierno tramite su denuncia contra el juez a través de la Abogacía del Estado.

Hazte Oír, por su parte, sostiene en su querella que Sánchez «ha destinado el patrimonio público y los medios de la Abogacía General del Estado a un fin estrictamente privado, reuniendo los elementos típicos del delito de malversación». La asociación argumenta que el presidente ha utilizado la Abogacía del Estado para defender intereses puramente personales, ajenos a su función gubernamental o a lo previsto legalmente. Afirman que, aunque como ciudadano particular Sánchez puede emprender acciones legales, no es lícito que utilice instituciones del Estado para defender intereses privados. Según Hazte Oír, esta actuación refleja una creciente injerencia de Sánchez en las instituciones del Estado, con una actitud que se resume en «el Gobierno soy yo».

Finalmente, Iustitia Europa informó a través de una nota de prensa que ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Sánchez y otras autoridades implicadas por presuntos delitos de prevaricación y malversación. El partido acusa al presidente del Gobierno de tratar de «interrumpir la correcta instrucción» del caso Begoña Gómez utilizando la Abogacía del Estado para proteger a su esposa. Consideran que hay indicios suficientes de que la conducta de Sánchez podría constituir prevaricación y malversación, describiendo su acción como una estrategia procesal indebida para apartar al instructor del caso sin fundamento penal.