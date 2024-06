La Complutense investiga la cátedra dada a Begoña Gómez 4 años después de que OKDIARIO lo destapase

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha anunciado este martes en el Consejo de Gobierno la apertura de una investigación interna sobre la cátedra de Begoña Gómez. Lo hace seis años después de que OKDIARIO desvelara en exclusiva que la mujer de Pedro Sánchez hincha su currículum y dice ser licenciada universitaria cuando no tiene ningún título de grado, diplomatura o licenciatura oficial y cuatro después de que este medio contase que, aún así, se le dio una cátedra. Así lo reconoció el propio director de la escuela de marketing donde superó un curso no homologado. El rector ha sido llamado a declarar como testigo en un juzgado de Plaza Castilla y quiere tener toda la información de primera mano. Como telón de fondo está si se ha cumplido las normas para dar una cátedra de este tipo a una persona que no es ni licenciada ni profesora titular en la UCM y que ha realizado un contrato público de 60.500 euros para un software para captar datos de empresas que usa el nombre de una empresa privada recién creada por la primera dama.

Este periódico fue el primero en confirmar y publicar el 10 de agosto de 2018 que la esposa de Sánchez presenta como licenciatura un título no oficial. Lo hizo para fichar en ese momento por la IE University. Posteriormente, hace cuatro años, el 31 de octubre de 2020, OKDIARIO publica en rigurosa primicia que la Universidad Complutense regalaba a Begoña Gómez la dirección de la nueva cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva a pesar de no tener titulación oficial.

El rector Goyache participó personalmente de la presentación en sociedad de la cátedra. En plena segunda ola de la pandemia del Covid-19, el máximo responsable complutense posó con mascarilla junto a Begoña Gómez. La residente en el Palacio de La Moncloa anuncia en su web que pasaba a ser «directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva UCM». Sin embargo, el reglamento de las cátedras subrayan que los directores no pueden ser personal ajeno a la universidad. Tras ello, se designó a un codirector que sí tenía vínculo laboral con la UCM para poder mantener este proyecto académico. Antes de la cátedra Begoña Gómez lideraba un máster de captación de fondos en la Escuela de Gobierno, una facultad de postgrados de la UCM, pese a no tener titulación oficial. Tras crear la cátedra, que ahora termina tras cuatro años, ha lanzado otro máster en Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un título que ha cancelado de cara al mes de septiembre.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, presentando la nueva Cátedra con el rector.

Este periódico desveló puntualmente en exclusiva de la orla del curso no oficial que vende Begoña Gómez como licenciatura. También publicó cómo era el documento que le dio la Escuela M&B en el que se decía expresamente «título superior» y no licenciatura. Este segundo tipo de estudios deben estar homologados por el Ministerio de Universidades y, sin embargo, Begoña Gómez cursó varios años en una escuela privada que no exigía ni selectividad. Posteriormente, sí exige títulos universitarios oficiales a los alumnos de sus dos másteres.

«Nivel bachillerato»

En 2018, OKDIARIO publicó que Begoña Gómez presumía en su currículum de una licenciatura en Marketing, que en realidad no es tal. Era un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial. Y al mismo tiempo siembra la confusión sobre el centro en el que lo obtuvo.

Gómez no cursó sus estudios en el ESIC -escuela de negocios y centro universitario de destacado prestigio- sino en una entidad privada que cerró y se llamaba M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Se creó en 1989 y diez años después fue absorbida en el ESEM, aún en activo. Los alumnos de «nivel Bachillerato» podían matricularse en ellos, según indicaban tales titulaciones.

En las numerosas referencias sobre la mujer de Pedro Sánchez (e incluso ella misma en un CV en la red Xing.com) se asegura erróneamente que ese título no oficial, que le sirvió también para dirigir el Africa Center del Instituto Empresa, fue expedido por el ESIC. Pero, como ha podido confirmar OKDIARIO, no fue así. Compañeros de la promoción de Gómez en la M&B Escuela Superior explican que, durante cuatro años, cursó allí sus estudios de Marketing. Fue después cuando hizo un máster en Business Administration (MBA) en el ESIC. La M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios que dirigió José Luis Maldonado nunca tuvo títulos homologados, como sí ocurrió, por ejemplo, con el ESIC –lo hizo a través de la Universidad Rey Juan Carlos–.

Orla de Begoña Gómez.

La M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios era un centro privado, ubicado en Madrid y no accesible para cualquier renta, según recuerdan sus propios alumnos, aunque había becas. Estaba reconocida dentro de la categoría denominada CNAE (Calificación Nacional de Actividad Empresarial) «8559-Otra Educación No Comprendidos en Otras Partes». Tenía forma jurídica de Sociedad Limitada.

Este código acoge un batiburrillo académico: educación que no tiene un nivel determinado, servicios de tutoría académica, clases de recuperación, cursos de repaso para exámenes profesionales, enseñanzas de la lengua y de las técnicas de expresión oral, clases de informática, formación religiosa y, además, «formación para socorristas», «clases de técnicas de supervivencia» y «clases de técnicas de lectura rápida» o «formación de empleados». Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas como licenciaturas universitarias.