La Complutense mantiene el 2º máster de Begoña Gómez: el que enseña a captar fondos públicos y privados

La Universidad Complutense de Madrid mantiene por el momento el segundo de los másteres que codirige Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Como ha publicado en primicia OKDIARIO, el título sobre Transformación Social Competitiva se ha retirado ya del catálogo de cursos en oferta. Por el contrario, el título más longevo, el de Dirección de Fundraising (captación de fondos públicos y privados) para ONL (Organizaciones no Lucrativas) sí está recibiendo alumnos actualmente.

La Complutense informa en su portal que se trata de un título de «formación permanente» y el plazo general de solicitud es «del 02/04/2024 al 31/01/2025». Fuentes del centro universitario subrayan que hasta este momento, cuando se han abierto las matriculaciones, no se sabe si hay muchos o pocos alumnos interesados. Remarcan que los alumnos están terminando ahora sus títulos de grado y es en estas semanas próximas en las que, con carácter general, los egresados piensan qué postgrado realizar.

Por el contrario, el título de Transformación Social Competitiva no está recabando interesados tras la citación como imputada de Begoña Gómez. La decisión de no incluir en su oferta para el curso titulado Máster en Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, que codirige Gómez bajo la dirección de José Manuel Ruano de la Fuente, se explica porque los impulsores no han pedido impartirlo de nuevo. Queda algún día para rectificar esa decisión, pero sería ya en una fase extraordinaria. La inmensa mayoría de titulaciones están en firme confirmadas, o en su caso descontinuadas, desde hace meses.

El máster en Transformación Social Competitiva iba a celebrar una cuarta edición. Sin embargo, la UCM no cuenta con él. Con esa formación Begoña Gómez impulsa un concepto que en el mundo empresarial no está muy extendido. La idea de transformar la sociedad a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) «de forma competitiva» desde el mundo empresarial es el mantra de la mujer del presidente del Gobierno en sus intervenciones en su día a día. Fue la forma de reciclarse tras llegar a La Moncloa ya que su especialidad era la captación de fondos públicos y privados.

En este contexto, Begoña Gómez mantiene por ahora el título precisamente de Máster en Dirección en Captación de Fondos Públicos y Privados para ONL. Tras las vacaciones de verano se iniciará la edición número 12.

Ahora, para poder reservar plaza en este segundo máster requiere «rellenar y enviar debidamente el formulario, y enviar su CV junto a una breve carta de motivación para que el Departamento de Admisiones pueda valorar su candidatura al Máster».

Pide el acceso universitario

El objetivo es primar a los «licenciados con una acreditación de una notable experiencia profesional en el campo de actividades propias del curso». A pesar de que Begoña Gómez no cuenta con una licenciatura oficial en una universidad homologada a sus alumnos exige «que la titulación presentada sea como mínimo la de Acceso a la Universidad, previa autorización de la Universidad Complutense».

La titulación ofrece formación en «Toma de decisiones, Estrategia, Tendencias, Análisis de la realidad de la Organización, Fidelización de donantes, Medición de impacto, Análisis de entorno, Alianzas por valor, Networking, Relación con el sector privado, Métodos y formas de captación, Comunicación, Retornos de inversión, Inversión de impacto, Innovación y Design Thinking».

Las clases serán en la Escuela de Gobierno, ubicada en el Campus de Somosaguas. Se desarrollarán viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 14:00 tanto en semipresencial como en versión online. Se organiza bajo el auspicio de «la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Fundraising (AEFr)». Junto con Begoña Gómez aparece en el profesorado otra directora, una coordinadora y 22 docentes de multitud de empresas y organizaciones no gubernamentales.

Claustro de profesores.

El programa del máster incluye lecciones como «Contexto sociocultural del Fundraising», «El Tercer Sector y su contexto», «El mercado y la captación de fondos», «Las dimensiones legales, culturales y éticas de la captación de fondos» y «Los Objetivos del Desarrollo Sostenible».

Begoña Gómez promociona que sus alumnos se convertirán en expertos en conseguir dinero para sus proyectos. Subraya la importancia de tener un propósito social, comunicar correctamente, tener las finanzas ordenadas, saber la psicología de los donantes o, entre otros puntos, generar patrones y datos para conseguir más fondos.

El curso enseña «métodos de captación de fondos» tales como «fundraising telefónico, merchandising, herencias y legados, F2F (diálogo directo), DRTV, canales audiovisuales, influencers, fundraising digital, redes sociales y colectas (crowdfunding y matchunding).

Por último, el máster de la Complutense de Begoña Gómez promete organizar «taller de alianzas por valor». «Junto a los alumnos del máster en Transformación Social Competitiva (sector privado) organizamos un taller para idear y prototipar proyectos de impacto social que den solución a retos que tenemos como sociedad. Retos reales, soluciones reales, equipos híbridos y resultados de impacto», relatan si bien ese otro máster no está previsto para el nuevo curso académico.