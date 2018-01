El martes 30 de enero está convocado el pleno de investidura en el Parlament de Cataluña. El candidato elegido es el ex presidente del Govern fugado en Bruselas, Carles Puigdemont, cuya investidura telemática ha prohibido el Tribunal Constitucional.

Te contamos en directo las últimas noticias sobre la posible investidura de Puigdemont, Roger Torrent, el Gobierno y Cataluña.

03:42 Decenas de coches y furgonetas de los Mossos d’Esquadra han tomado el Parlament. Pasadas las tres de la madrugada, el dispositivo de la policía autonómica se ha desplegado con un nutrido grupo de agentes rodeando el Parque de la Ciudadela

21:15. Los radicales de la CUP se decantan por el ‘sí’ a Puigdemont a falta de unos flecos del acuerdo con ERC y JxCat. Así lo ha afirmado la diputada de la formación antisistema Natàlia Sànchez ante la prensa: “De momento está bien encaminado”.

20:50 JxCat ha pedido la nulidad de la resolución del Tribunal Constitucional, que ha prohibido una posible investidura por vía telemática de Carles Puigdemont.

18.43.Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional llevarán a cabo un dispositivo policial conjunto de cara a la sesión de investidura de mañana en el Parlament, convocado con la incógnita de si el aspirante de JxCAT, Carles Puigdemont, con una orden de detención en España, comparecerá en la cámara catalana.

16.00. El juez Pablo Llarena ha denegado el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por Oriol Junqueras, ex vicepresident de la Generalitat, y Jordi Sànchez, ex líder de la ANC, para asistir este martes a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalidad que se celebrará en el Parlamento catalán.

15:28. La ANC llama a manifestarse “masivamente y de forma pacífica” mañana frente al Parlament en defensa del “derecho de Carles Puigdemont a ser investido”.

13:30. Ahora el foco está sobre Torrent: Puigdemont pide “amparo” al Parlament para poder someterse a la investidura. Es decir, sin permiso judicial y en contra de lo ordenado por el TC.

12:30. Serret confirma que no será diputada. Las cuentas ya salen al independentismo, otra cosa es que quieran investir a Puigdemont, que ya ha dejado caer -en voz de su abogado- que no va a pedir permiso al juez Llarena para someterse a la votación. Vienen horas intensas.

10:50. La radiotelevisión pública belga ha dado dos bombazos en una sola noticia: el lugar exacto donde vive -de lujo- Puigdemont en Bruselas y quién se lo paga: el ex presidente del FC Barcelona Joan Gaspart.

09:30. Lluís Puig (JxCat) se ha disculpado porque anoche dijo que la también huida Meritxell Serret (ERC) renunciaría ca su acta de diputada, cuando en realidad ella no lo ha confirmado.

07:00. Lunes. Poco más de 24 horas para una sesión de investidura que aún no ha sido suspendida pese a que Puigdemont sólo tiene la opción de regresar a España, entregarse y solicitar asistir. Comienzan horas intensas informativamente y trascendentales para el futuro próximo en Cataluña.

21:20. Los ex consellers Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, que se encuentran en Bélgica, renunciarán a sus actas de diputados para facilitar la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña.

19.00. El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido este domingo a la “mayoría independentista” que “empiece a pensar” en un candidato diferente a Carles Puigdemont para la presidencia del gobierno autonómico en Cataluña.

12.39. Nuevo giro de guión en la investidura de Carles Puigdemont, después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El ex presidente catalán pedirá en las próximas horas al juez Pablo Llarena, según ha podido saber OKDIARIO, permiso para ser investido presencialmente en el pleno del próximo martes 30 de enero.

22:10 El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la investidura telemática de Carles Puigdemont, tal y como OKDIARIO había adelantado.

20.14. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont negocia con los nacionalistas flamencos la posibilidad de pronunciar su discurso de investidura, el próximo martes día 30, desde el Parlamento flamenco, según han indicado fuentes nacionalistas.

12.00. Cuenta en exclusiva OKDIARIO que las cúpulas de JxCAT Y ERC siguen la jornada desde Bruselas con estrategas, Puigdemont y el resto de ex consellers huidos.

11.30. Torrent ha enviado una carta a Zoido bastante molesto por la elevada presencia policial en las inmediaciones del Parlament.

10.21. JxCat ha anunciado que acudirá “antes del martes” al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el TC suspende el pleno de investidura de Puigdemont.

8.18. Empieza un sábado trascendental. El TC se reúne a las 13:00 para decidir si admite o no a trámite la investidura de Puigdemont.

21:05. La CUP ha convocado para este sábado su Consell Polític y su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP) para decidir si avala la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat que el Parlament tiene previsto debatir el martes a las 15 horas.

20:05. JxCat ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que, de forma urgente, anule el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.

18:26. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado Pleno extraordinario para este sábado, a las 13.00 horas, con el fin de estudiar si se admite a trámite la impugnación por el Gobierno de la candidatura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Presidencia autonómica.

18:00. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ser parte en el procedimiento que ha comenzado a tramitarse este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por el Gobierno de una impugnación contra su candidatura. Se da la circunstancia de que el ex presidente de la Generalitat nunca ha reconocido ni obedecido al TC: “Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones, no lo aceptaré”.

17:30. El Consejo de Estado avisa a los golpistas: es inconstitucional elegir a Puigdemont por plasma y el voto delegado

El Consejo de Estado ha advertido en uno de los informes que le ha solicitado el Gobierno de Mariano Rajoy que el Parlamento de Cataluña no puede autorizar que Puigdemont intervenga a distancia en la sesión de investidura, que la Mesa de la Cámara no puede autorizar la delegación del voto de los huidos de la Justicia y que el Parlament tampoco puede investir a un candidato ausente. Todos estos actos serían contrarios a la Constitución y por lo tanto, impugnables por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

17:10. Puigdemont pide ser oído por el Constitucional, tribunal al que ni reconoce ni obedece

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ser parte en el procedimiento que ha comenzado a tramitarse este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por el Gobierno de una impugnación contra su candidatura. Se da la circunstancia de que el ex presidente de la Generalitat nunca ha reconocido ni obedecido al TC: “Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones, no lo aceptaré”.

17:06. Llarena ordenó a la Guardia Civil copiar los emails de Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern desde 2016

La Guardia Civil copió correos electrónicos enviados desde 2016 por los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el ex vicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, por orden del juez del Supremo Pablo Llarena.

17:00. El letrado mayor del Parlament tampoco ve “recorrido jurídico” al recurso del Gobierno contra Puigdemont

El letrado mayor del Parlamento catalán, Toni Bayona i Rocamora, ha asegurado que la decisión del Gobierno de impugnar en este momento la candidatura de Carles Puigdemont a presidente de la Generalitat “no tiene ningún recorrido”, dado que se trata de una medida “preventiva” contra alguien que “no está inhabilitado” para desempeñar ese cargo.

15:57. Torrent considera un “fraude de ley” el recurso del Gobierno contra la candidatura del fugado Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este viernes que tratar de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont es un “fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña, contra los diputados y, en definitiva, contra la democracia parlamentaria”.

15:55. Puigdemont participará durante su investidura en un acto en Lovaina cerrado a la prensa española

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no estará presente en el Parlament de Cataluña el próximo martes 30, día en que se ha convocado el debate, como ya avanzó OKDIARIO. En su condición de ex alcalde de Gerona, participará el martes a las ocho de la noche en un acto del partido independentista flamenco, la N-VA, en el municipio de Lovaina, a veinte minutos de Bruselas.

15:53. Soraya confirma el recurso contra Puigdemont: “Tenemos una responsabilidad e iremos hasta el final”

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.

“El señor Puigdemont está en busca y captura en el territorio nacional. Quiere ser investido presidente de la Generalitat quien vulnera la ley y no se pone a disposición del Supremo. El Gobierno tiene una responsabilidad y ha de ejercerla”, ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

15:52. Los separatistas preparan una gran marcha en la Castellana para pedir la libertad de los golpistas

Los separatistas no renuncian a la movilización. Si ya lo hicieron en Bruselas el pasado diciembre, ahora han lanzado una ambiciosa propuesta: manifestarse en el Paseo de La Castellana de Madrid con 250.000 personas.

13:39. Junts per Catalunya presentará la querella contra el Consejo de Ministros en base a los artículos 498, 499, 500 y 501 del código penal.

12:37. A las 12:00 horas ha comenzado una reunión conjunta en el Parlament entre JxCat, ERC y la CUP para cerrar los detalles de la investidura de Puigdemont del próximo 30 de enero.

10:41. Pujol (JxCat): “No desobedeceremos al TC pero no buscaremos un ‘plan B’ al candidato Puigdemont”

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha negado este viernes que los partidos independentistas sopesen la opción de “desobedecer” al Tribunal Constitucional (TC) para investir a su candidato, Carles Puigdemont, pero ha rechazado “ceder a las presiones” para buscar un “plan B”.

10:34. Irene Montero: “El Gobierno, PSOE y C’s han hecho el ridículo con la impugnación de la investidura”

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha dicho este viernes que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han hecho una “ridículo compartido” en su decisión de impugnar la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña.

09:51. JxCat se querellará contra el Gobierno por impugnar la investidura de Puigdemont

Junts per Catalunya se está planteando presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros, que hoy prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

“Nos planteamos presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros al amparo del Código Penal” porque la acción que anunció ayer el Gobierno y que se materializará es “un ejercicio de intimidación de primera magnitud”, ha afirmado el exconseller y diputado de JxCat Josep Rull, en declaraciones a la Cadena Ser.

09:12. Rull acató el 155 para salir de la cárcel y ahora acusa al Estado de “violencia institucional impune”

El ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha utilizado su cuenta personal de Twitter para acusar al Estado español de “violencia institucional impune”. Rull salió de la cárcel de Estremera el pasado 4 de diciembre, en libertad bajo fianza, tras acatar el artículo 155 de la Constitución.