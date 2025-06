La AEMET avisa de que no estamos preparados para las tormentas que llegan a España: «Más de…»

No estamos preparados para las tormentas que llegan a España, la AEMET lanza un importante aviso que debemos tener en cuenta y que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos para esta recta final de las clases o casi del trabajo para muchos afortunados que pronto empezarán las vacaciones. El mapa del tiempo nos guarda una importante sorpresa que vamos a empezar a ver en estos próximos días. Por lo que, quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos aspectos claves.

Empezaremos a prepararnos para afrontar un destacado cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener y que en cierta manera debemos tener en cuenta. La situación va cambiando por momentos y nos sitúa en un punto que hasta el momento no conocíamos. Por lo que, quizás debemos empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no teníamos por delante. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca. La inestabilidad puede acabar siendo lo que nos afecte, pero no es el único fenómeno que tendremos que ver llegar, la AEMET lanza un importante aviso.

No estamos preparados para las tormentas que llegan a España

Llegan a España una serie de tormentas que pueden cambiarlo todo y que en cierta manera nos afectarán en mayor o menor medida. Debemos empezar a ver llegar algunos cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Es hora de dejar salir una serie de planes que estarán marcados por este tiempo para el que quizás no esperaríamos. Si no más bien todo lo contrario, habrá llegado ese momento de tener por delante determinados cambios que serán los que nos afectarán de lleno.

Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada, tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de un tiempo que ya está dando sus primeras sorpresas.

Empezando por una temperatura que va ganando grados a medida que avanzan las horas. La situación puede acabar siendo preocupante, especialmente en estos días en los que quizás tenemos que afrontar un destacado cambio de ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados.

La AEMET avisa de lo que nos está esperando

Tenemos que empezar a pensar en esta nueva etapa que llega, con el verano a la vuelta de la esquina, vamos a despedir a esta primavera por la puerta grande y una serie de elementos que pueden acabar de generar ese cambio de ciclo destacado que quizás no esperaríamos a estas alturas del año.

La AEMET lanza un aviso de este país dividido que tenemos por delante: «En la mayor parte del país se prevé tiempo anticiclónico estable, con predominio de cielos poco nubosos y nubes medias y altas entrando por el sudoeste, así como nubes bajas o nieblas matinales en Ceuta, Melilla, golfo de Cádiz y zonas de Galicia, Cantábrico, alto y bajo Ebro y Pirineo. No obstante, por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con tormentas y chubascos dispersos, más intensos en interiores del este y sudeste peninsulares. Pueden ser localmente fuertes con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes en la Ibérica, sistema Central oriental, Béticas orientales y amplias zonas aledañas, incluso muy fuertes en el interior de Valencia. En Canarias se esperan nubes medias y altas en las islas orientales, pudiendo darse alguna precipitación o tormenta ocasional y con tendencia a abrirse claros. Poco nuboso o despejado en el resto del archipiélago, con intervalos nubosos en los nortes».

Siguiendo con la misma previsión: «Probable calima en la vertiente atlántica, resto del tercio sur y Canarias orientales.

Las temperaturas máximas descenderán en Rías Baixas y tercio oriental, aumentarán de forma acusada en Galicia, Cantábrico y Canarias orientales y con pocos cambios en el resto. Registrarán valores altos para la época en buena parte de la Península. Se espera superar los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, valles de la meseta Norte y de Galicia y depresiones del nordeste, incluso los 38-40 grados en valles de la vertiente atlántica sur y puntos del Miño. Las mínimas aumentarán en Canarias, Galicia y meseta Norte y descenderán en el sudoeste, sin grandes cambios en el resto. Soplarán vientos de levante en el Estrecho, componente norte en Canarias, norte y este en el Cantábrico, sur en el litoral oeste de Galicia y, con intervalos de fuerte, norte y este en el litoral norte de Galicia. En el resto vientos flojos en general, con predominio de componente oeste en la vertiente atlántica y este en el área mediterránea».

Las alertas se activarán: «Probabilidad de tormentas y/o chubascos localmente fuertes en la Ibérica, sistema Central oriental, Béticas orientales y amplias zonas aledañas, incluso muy fuertes en el interior de Valencia. Temperaturas máximas elevadas en buena parte de la vertiente atlántica y depresiones del nordeste».