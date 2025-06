Fue lo más viral de la televisión en España y ahora está fuera de los focos: giro radical en la vida de Tom Brusse

Tom Brusse fue, durante un tiempo, una de las grandes figuras de su generación. Su ascenso a la fama comenzó en 2020, cuando se convirtió en uno de los participantes más comentados de los realities de Mediaset. Su primera aparición se produjo en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde acudió como pretendiente de Melyssa Pinto, la joven que por entonces ocupaba el trono del programa. Lo que comenzó como un juego televisivo acabó derivando en una relación sentimental real. Ambos continuaron su historia en La isla de las tentaciones, un formato que catapultó a Tom al estrellato. Sus actitudes, decisiones y conflictos dentro del concurso no tardaron en hacerse virales, generando intensos debates en redes sociales y consolidando su imagen pública.

Sin embargo, tras su experiencia televisiva, Tom Brusse decidió dar un giro drástico a su vida y ahora está fuera de España. Poco a poco fue desapareciendo del foco mediático, hasta llegar a borrar prácticamente cualquier huella de su paso por los platós. Su transformación ha sido tan radical que hoy apenas quedan rastros de su etapa como personaje público de la televisión.

Después de participar en La isla de las tentaciones, Tom Brusse se desmarcó por completo del circuito televisivo. Dejó de aparecer en programas o debates y optó por borrar sus contenidos pasados de sus redes sociales. Fue una decisión que sorprendió a muchos, especialmente a quienes lo recordaban como una figura habitual de las tertulias del corazón. Durante este proceso de transformación personal, buscó una nueva identidad profesional alejada de las cámaras. Encontró su lugar en el mundo de la música electrónica, un sector que también puede ofrecer reconocimiento y éxito.

La nueva vida de Tom Brusse

Años después de abandonar la televisión, el protagonista de nuestra noticia ha conseguido labrarse una carrera sólida como DJ en eventos exclusivos.

Su presencia es habitual en fiestas de alto nivel celebradas en ciudades tan diferentes como Dubái, Madrid, Marbella o Marrakech. En todas ellas, su música y estilo han sido bien recibidos por un público exigente, lo que le ha permitido consolidar su nuevo rol lejos de los focos tradicionales.

El cambio de vida de Tom no ha sido solo profesional, sino también personal. Quienes siguen sus redes sociales pueden ver cómo ha adoptado un estilo de vida marcado por el lujo y la exclusividad. En sus publicaciones aparece con frecuencia viajando en primera clase, alojándose en hoteles de cinco estrellas o conduciendo coches de alta gama. Su estilo, cuidado al detalle, refleja una personalidad que se ha adaptado con naturalidad a los entornos más selectos. No es casualidad que haya sido fichado por la agencia Twenty Six Agency, una de las más importantes en el ámbito de la música electrónica. Este paso confirma no solo su profesionalización en el sector, sino también su ambición por crecer en un entorno donde el prestigio y la estética son clave.

Tom Brusse, muy lejos de la televisión

Aunque no ha hablado públicamente sobre los motivos exactos de su retiro de la televisión, sus acciones dejan claro que ha preferido construir una nueva identidad lejos del ruido mediático. Esa estrategia, silenciosa pero efectiva, le ha permitido mantener un alto nivel de exposición en otros círculos sin volver a aparecer en programas del corazón. Resulta curioso comparar su estilo de vida actual con el tipo de fama que alcanzó en sus años televisivos. En aquel entonces, cada paso que daba era analizado y comentado por el público, especialmente por su relación con Melyssa, que en su momento fue una de las parejas más seguidas de la pequeña pantalla.

Dicho giro en la vida de Melyssa Pinto ha reavivado el interés por Tom, aunque él ha preferido no entrar en ese juego mediático. Su estrategia ha sido la del silencio y el trabajo, centrado exclusivamente en su faceta musical. Mientras otros ex participantes buscan seguir rentabilizando su paso por televisión, él ha optado por una vía más discreta, pero igualmente rentable.

Cinco años después de convertirse en un fenómeno viral, Tom Brusse ha logrado posicionarse en otro sector sin depender de su pasado mediático. Su historia demuestra que es posible reinventarse, incluso cuando la fama inicial proviene de formatos tan intensos como los programas de convivencia. Lejos de desaparecer por completo, ha logrado mantenerse en el imaginario colectivo, aunque en una dimensión distinta. Ya no se le vincula con escándalos, sino con una propuesta artística que conecta con el ambiente más exclusivo de la música electrónica. Ha cambiado los platós por las cabinas de DJ, los focos por luces de neón y los debates por pistas de baile.

Este cambio es el que más ha sorprendido a quienes lo conocieron en su etapa televisiva. Sin hacer ruido, ha demostrado que es posible evolucionar sin perder la esencia, aunque dejando atrás una parte del pasado. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, la ex novia de Tom es la pareja actual del actor Mario Casas, por eso muchos se se están preguntando cómo es la nueva vida del influencer.