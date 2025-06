Colas en las puertas de Mercadona por el aceite de oliva virgen: la garrafa de 3 litros tirada de precio

Mercadona ha vuelto a hacerlo y nos presenta una oferta que de cara al verano nos va a venir de perlas. El aceite de oliva virgen de Hacendado a un precio que no podrás creer. Sabemos que el precio del aceite de oliva no para de bajar gracias a factores como el haber contado con una mejor cosecha. Atrás quedaron aquellos meses en los que el llamado oro líquido se puso por las nubes, e incluso el AOVE llegó a superar los 12 euros el litro, pero ahora ese mismo precio (o casi) es lo que nos va a costar la garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen, es decir, por apenas 4 euros el litro y sí, sólo en Mercadona.

En un momento en el que las familias siguen vigilando cada céntimo que gastan en la cesta de la compra, noticias como esta no solo se agradecen, sino que se celebran. El aceite de oliva virgen extra es un imprescindible en casi todas las cocinas españolas, y aunque en los últimos tiempos se ha convertido casi en un artículo de lujo, esta bajada de precio llega como agua de mayo. La cadena valenciana vuelve a marcar la diferencia y demuestra que sigue muy pendiente de lo que necesitamos. Y lo cierto es que esta bajada no es una rebaja cualquiera. Se trata de una reducción real y tangible, visible en el lineal y, más importante aún, en el ticket de compra. La garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen Hacendado ha pasado de 12,70 euros a 12,15, un ajuste de 55 céntimos que, sumado al ahorro global en la cesta, puede notarse. Es una noticia que corre de boca en boca, y no es para menos: Mercadona ha puesto el AOVE de nuevo al alcance de todos.

Colas en las puertas de Mercadona por el aceite de oliva virgen

La llegada del verano trae consigo un cambio en los hábitos alimenticios: más ensaladas, más platos frescos, y cómo no, más comidas en familia y barbacoas con amigos. En todos ellos, el aceite de oliva virgen extra juega un papel clave. Por eso, que una de las garrafas más vendidas de Mercadona baje de precio justo ahora, es algo que debemos celebrar ya que vamos a poder tener el mejor aceite a un precio que no te vas a creer.

Estamos hablando del Aceite de oliva virgen Hacendado cuya garrafa estaba casi por las nubes hace meses cuando los precios del aceite de oliva eran imposibles, pero ahora, con una mejor situación en el sector, se vende a un precio que hará que salgas corriendo a por tu garrafa: tan sólo 12,15 euros los tres litros, por lo que cada litro te va a costar 4,05 euros.

Aceite Hacendado: calidad reconocida al mejor precio

El aceite de oliva virgen de Hacendado no es sólo una opción económica, es también un producto con una calidad que habla por sí sola. Está elaborado con aceitunas de variedades reconocidas como la Picual y Arbequina, cultivadas en nuestro país, lo que garantiza ese sabor que tantos buscamos para nuestras recetas del día a día. No es casualidad que lleve con orgullo el sello de origen España en su etiqueta.

Este aceite se obtiene directamente de aceitunas y únicamente mediante procedimientos mecánicos, lo que conserva mejor sus propiedades naturales. Además, sus niveles de acidez (máximo 0,6%) y peróxidos están dentro de los márgenes exigidos para considerarse un virgen de calidad, ideal tanto para cocinar como para tomar en crudo. Y si miramos su valor nutricional, aporta 819 kcal por 100 ml, con un perfil graso dominado por las grasas monoinsaturadas, especialmente el ácido oleico, tan beneficioso para la salud cardiovascular.

En definitiva, es un aceite que cumple con todo lo que se espera de un buen virgen: sabor, cuerpo, autenticidad y trazabilidad. Y ahora, además, a un precio más que apetecible.

¿Por qué está bajando el precio del aceite?

La bajada del precio del aceite de oliva no es casual. Tras una sequía prolongada que afectó a las cosechas de 2023, el campo ha recibido este año un respiro gracias a las lluvias y a una floración más generosa. Eso se ha traducido en una mayor producción y, por tanto, en una estabilización de los precios.

En paralelo, también ha habido un esfuerzo por parte de algunos supermercados (Mercadona entre ellos) de ajustar sus márgenes para ofrecer precios más asequibles sin comprometer la calidad. En un contexto de inflación y costes disparados, este tipo de medidas se agradecen enormemente.

Según apuntan algunos expertos, si la tendencia se mantiene, podríamos ver nuevas bajadas en los próximos meses, aunque es difícil que volvamos a los precios de hace cinco o seis años. Aun así, poder comprar aceite virgen extra por poco más de 4 euros el litro ya es una gran noticia para la mayoría de hogares.