Colas en las puertas de Lidl por el aceite de oliva virgen extra: la garrafa de 3 litros tirada de precio

A pesar de que la cesta de la compra se ha encarecido, y mucho, durante los últimos años, lo cierto es que parece que por fin podemos encontrar buenas ofertas para productos que son esenciales en nuestra dieta, como es el caso del aceite de oliva. Todavía nos acordamos cuando hace apenas un año su precio estaba por las nubes, pero hoy, y gracias a una mejor cosecha, la cosa ha cambiado y comenzamos a ver grandísimas ofertas como la que Lidl acaba de lanzar para el mejor aceite de oliva virgen extra.

El supermercado alemán acaba de lanzar una nueva oferta que nadie quiere dejar pasar: la garrafa de 3 litros de aceite Coosur Selección por solo 14,75 euros. Sí, has leído bien. Este tipo de aceites solía estar en la parte alta del ticket de la compra, especialmente desde que los precios del aceite se dispararon en los últimos años. Sin embargo, y con las bajadas de precio para este ingrediente esencial, Lidl se pone a la cabeza con una rebaja del 35 % que deja el litro a 4,92 euros, algo difícil de ver en el mercado actual. La reacción no se ha hecho esperar: muchos clientes ya hacen cola para llevarse su garrafa y poder tener así AOVE no sólo a buen precio, sino además uno que resulta de calidad si tenemos en cuenta, la marca Coosur lleva décadas acompañando las mesas españolas con su sabor suave, equilibrado y con ese toque justo de intensidad que pide el paladar.

El mejor aceite de oliva de oferta en Lidl

El folleto de Lidl en el que encontramos esta oferta para el AOVE de Coosur lo dice claro, «Por tiempo limitado». Esto no sólo añade urgencia, sino que convierte la promoción en una pequeña carrera contrarreloj para quienes quieren aprovecharla antes de que se agote. Solo esta semana puedes conseguir la garrafa de 3 litros de Coosur por 14,75 euros, así que no hay tiempo que perder.

Además, no se trata de cualquier aceite. Estamos hablando de un aceite virgen extra, es decir, el de mayor calidad dentro del mundo del aceite de oliva. Esto implica que ha sido obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos, conservando así todas sus propiedades organolépticas y nutricionales. Y eso, hoy por hoy, tiene un valor enorme.

Coosur: tradición, calidad y sabor garantizado

La marca andaluza Coosur no es ninguna recién llegada. Su aceite Virgen Extra Selección se caracteriza por estar elaborado con aceitunas seleccionadas, con una cuidada mezcla que busca el equilibrio entre sabor intenso y suavidad al paladar. Este tipo de aceite es ideal tanto para cocinar como para aliñar en crudo, gracias a su versatilidad y a ese punto justo de amargor y picor que lo hacen tan característico.

Comprar una garrafa de 3 litros es también una apuesta práctica: permite ahorrar en envases, reduce la frecuencia de compra y garantiza que tendrás aceite de calidad a mano para una buena temporada. Quienes cocinan a diario saben bien lo rápido que puede consumirse este ingrediente esencial, por lo que formatos como este se agradecen tanto en la economía doméstica como en la organización de la despensa.

Una oportunidad para llenar la despensa sin vaciar la cartera

No podemos olvidar que en los últimos años, el aceite de oliva se había convertido en uno de los productos más codiciados en los supermercados. Los precios, en ocasiones, llegaron a superar los 10 euros por litro, lo que obligó a muchas familias a reducir su consumo o a buscar alternativas más económicas pero de menor calidad. Pero ahora, el panorama ha cambiado y la oferta de Lidl no sólo es bienvenida, sino que representa el poder volver a contar con un ingrediente que no puede faltar en nuestra cocina.

Al ofrecer el litro a menos de 5 euros, Lidl vuelve a posicionarse como un supermercado comprometido con facilitar el acceso a productos básicos de buena calidad. Y sabiendo que la promoción sólo dura hasta el 25 de mayo, tenemos claro que merece la pena aprovecharla mientras esté disponible. No todos los días se puede volver a llenar la despensa con un producto estrella sin hacer malabarismos con el presupuesto.

En conclusión, la combinación de una marca de confianza como Coosur, la calidad garantizada de un virgen extra y un precio excepcional hacen de esta promoción de Lidl una de las más destacadas del momento. Ideal para familias, cocinillas, o simplemente para quienes saben apreciar un buen aceite sin que les cueste un ojo de la cara.

Por tiempo limitado, y mientras duren las existencias, es posible llevarse a casa 3 litros de oro líquido por menos de lo que cuesta una comida fuera. Así que, si estás leyendo esto y tienes un Lidl cerca, no lo pienses demasiado: puede que mañana ya no esté en la estantería. Y en tiempos como estos, las buenas oportunidades no se dejan pasar.