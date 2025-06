El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido este miércoles, en El Campello, a lo que ha calificado como «las mentiras» del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Este último, en sede parlamentaria, como ha destacado más tarde Mazón, ha acusado al presidente valenciano de encontrarse «investigado por corrupción, por financiación irregular del Partido Popular». Algo que Mazón ha desmentido: «Es rotundamente falso». Mazón ha señalado al presidente del Gobierno que: «el problema de financiación irregular lo tiene en su propio partido como todo el mundo sabe. Se llama caso Azud».

El presidente valenciano se ha preguntado, además, por qué Sánchez «tiene que mentir tanto». Mazón ha dejado, además, dos preguntas en el aire hacia Sánchez: «¿Tal acorralado se encuentra?, ¿tan hasta dentro ha llegado la corrupción en todo su ser, en su círculo personal, en su círculo de Gobierno, en su círculo del partido?».

Mazón se ha manifestado así en el transcurso de una visita institucional a las obras de construcción de viviendas de alquiler social, del Plan Vive, en la localidad de El Campello, en el área metropolitana de la ciudad de Alicante.

De hecho, nada más abrir micros, el presidente valenciano ha ido directamente al tema: «Quiero contestar al presidente del Gobierno, que en la sesión de control ha vuelto a mentir. Yo no sé qué le pasa. Si se siente acorralado. No sé por qué la ha tomado con la Comunidad Valenciana de manera tan especial. Pero, esta mañana, el presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, ha dicho que yo estoy o he podido estar investigado por financiación irregular de mi partido, lo cual es absolutamente falso».

Mazón , además, ha rebatido otras «mentiras de Sánchez en sede parlamentaria este miércoles. En concreto, ha recordado que Sánchez había afirmado que Mazón estuvo «incomunicado» el 29 de octubre, lo cual es: «Radicalmente falso».

También, ha enumerado a continuación todos los agravios que se cometen con la Comunidad Valenciana desde el Gobierno de España. Entre ellos, los retrasos con las ayudas a los afectados de la DANA, las ayudas con intereses a esos mismos afectados, el rechazo del Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario (FLA) de 2.500 millones de euros. Y una larga lista adicional.

Mazón ha advertido finalmente a Pedro Sánchez que «si acusa a los demás de estar investigados por financiación irregular siendo radicalmente falso, siendo mentira, siendo un bulo y siendo una insidia, le quiero recordar al presidente del Gobierno que quien está investigado por financiación irregular es su propio partido en la Comunidad Valenciana».

Mazón ha recomendado a Sánchez acerca de esta cuestión que «pregunte a algún ex tesorero del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana», en referencia clara a José Cataluña. Y ha avisado también al presidente del Gobierno que «a lo mejor, el problema de financiación irregular lo tiene en su propio partido como todo el mundo sabe. Se llama caso Azud».