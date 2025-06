La portavoz de Mazón ironiza con Sánchez: «No son las 5, tenemos tiempo para la rueda antes de comer»

Si una frase de la comparecencia del presidente del Gobierno tras el sinfín de escándalos de corrupción que asolan su entorno político y personal y al propio PSOE ha dado la vuelta a España en las últimas horas ha sido la de «Son las 5 y no he comido», expresada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, después de comparecer con tres horas y media de retraso ante los medios de comunicación, tras la Ejecutiva Federal del PSOE. La frase de Sánchez, lejos de convencer a alguien, ha despertado la memoria histórica de los internautas. Y se ha convertido en un filón para los memes en las redes sociales. A Pedro Sánchez, de manera indirecta, le ha respondido este martes la consellera portavoz del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, Susana Camarero: «Empezamos. No son las 5, así que tenemos tiempo para dar la rueda de prensa antes de comer todos». La escena se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Este martes, se ha celebrado la tradicional rueda de prensa tras el Pleno del Gobierno valenciano. Pero, con la salvedad de que ese pleno se ha iniciado algo más tarde de lo habitual. Y llevaba muchos más puntos de lo habitual. Por ese motivo, la rueda de prensa de la consellera portavoz, Susana Camarero, se había programado para las 14:00 horas.

Cuando Susana Camarero, ha llegado a la sala de prensa, lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias a los redactores, cámaras y gráficos que la han esperado. A continuación, se ha dispuesto a empezar. Pero, algo le ha pasado por la mente que ha esbozado una sonrisa y se ha dirigido de nuevo a los medios de comunicación presentes, con una frase que ironiza sobre aquel «son las 5 y no he comido» de Pedro Sánchez. Frente a esas siete palabras de Sánchez, Susana Camarero ha manifestado: «Empezamos. No son las 5, así que tenemos tiempo para dar la rueda de prensa antes de comer todos». Y, a renglón seguido, ha iniciado ya las explicaciones acerca de cada uno de los puntos aprobados por el Pleno del Consell este martes.