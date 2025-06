El dinero que gana cada equipo por jugar el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 reúne a los mejores equipos del planeta para que estos compitan por el trono en los Estados Unidos de América. Hasta un total de 32 conjuntos de todo el mundo lucharán por hacerse con la corona de campeón y, además, ingresar un suculento premio en metálico, el gran aliciente para los equipos que participan en este torneo intercontinental, entre los que destacan por el lado español el Real Madrid y Atlético de Madrid. ¿Cuánto dinero gana cada equipo por participar en el Mundial de Clubes?

Tal y como hemos explicado líneas atrás, la FIFA arrancó en este 2025 la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes, en el que participarán 32 equipos desde el 14 de junio hasta el 13 de julio, fecha donde se disputará la gran final del campeonato. A partir de ahí, un total de 929 millones de euros se repartirán entre los clubes participantes.

¿Cómo se hace el reparto? Pues bien, 500 millones de euros pertenece a la cantidad fija que recibirán los equipos, y de los cuales 284 millones van destinados a equipos europeos. Por ejemplo, el Real Madrid, en su caso, recibirá unos 35 kilos como fijo, mientras que el Atlético ingresará un mínimo de 20 millones. A partir de ahí, es tal y como ocurre con el resto de competiciones, es decir, cada una de las eliminatorias tendrá asignada un premio en metálico y que detallaremos a continuación.

Si ponemos un ejemplo de cuánto puede ganar un equipo español, el Atlético de Madrid, si se proclama campeón del primer Mundial de Clubes, puede llegar a ingresar una cantidad aproximada de 130 millones de euros, mientras que el Real Madrid recibirá 15 millones más, unos 145 kilos.

