Qué diferencia horaria hay con Washington y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes 2025 sigue su curso y, en las próximas horas, el Real Madrid realizará su debut en la competición intercontinental. El nuevo equipo de Xabi Alonso lo hará frente al Al Hilal de Arabia Saudí, rival al que intentará doblegar en el primer enfrentamiento para arrancar el torneo de forma positiva y encarrilar la clasificación para las eliminatorias.

En dicho encuentro, se estrenarán las figuras de Arnold y Huijsen, flamantes fichajes del conjunto blanco. El debut de Mastantuono, sin embargo, tendrá que esperar, pues jugará este ansiado campeonato con la elástica de River Plate, club con el que el Madrid llegó a un acuerdo para traspasar a la perla argentina a cambio de 62 millones de euros.

El Real Madrid realizará su debut en el Hard Rock Stadium, ubicado al norte de Miami, Florida, y que se trata de un estadio multideportivo, donde comúnmente suelen disputar sus partidos los Miami Dolphins de la NFL. El escenario, nombrado en sus primeros años Joe Robbie Stadium, en honor al primer dueño del equipo, fue renombrado a finales de la década de los 2.000.

Frente al Al Hilal, el Real Madrid buscará, a partir de las 21:00 horas, su primera victoria del grupo, que comparte curiosamente con el Pachuca y Salzburgo, que se enfrentarán entre ellos completando así la primera jornada del grupo H.

FIFA, along with internationally acclaimed artist Pitbull and multiple Grammy award-winning record producer RedOne, have unveiled ‘We Will Rock You’ as the official song of the new FIFA Club World Cup™ 🙌#FIFACWC

— FIFA (@FIFAcom) June 14, 2025