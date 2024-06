Capital del comercio hispano-luso y reindustrialización: así es el futuro de Badajoz con el PP

La ciudad de Badajoz sigue siendo una gran desconocida para el resto de España. Su alejada localización, en el extremo suroeste del país, unida a un problema en las conexiones ferroviarias han hecho de esta urbe un lugar históricamente aislado y poco atractivo para los inversores. Ahora bien, su situación en la Península también la ha hecho destacar en dos elementos fundamentales que han favorecido su crecimiento en las últimas décadas hasta convertirla en la ciudad más grande de toda Extremadura: el comercio con Portugal y la gran cantidad de suelo industrial que favorece el desarrollo del sector secundario. «Badajoz es la puerta de entrada a Portugal», ha afirmado el alcalde del consistorio pacense, Ignacio Gragera, durante una entrevista concedida a OKDIARIO. Allí ha destacado el trabajo que lleva realizando el Partido Popular durante los últimos tres años en la ciudad a pesar del abandono del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Ha crecido un 91% la creación de empresas en el último año. La ciudad de Badajoz está a la cabeza en la creación de empresas. Hay que facilitar la vida a los empresarios, bajar la presión fiscal e intentar incentivar aún más la iniciativa privada. Tenemos suelo y tenemos energía», ha defendido.

En este sentido, Gragera ha destacado que el primer gran reto que están afrontando desde el Ayuntamiento es la reindustrialización de la ciudad. Para ello el regidor ha dicho que tienen «mucho suelo industrial disponible» así como multitud de proyectos «de todos los ámbitos y sectores» y que además disponen de la infraestructura eléctrica necesaria para acoger grandes proyectos. «No sólo del ámbito logístico sino también del agroalimentario», ha señalado.

Asimismo, el alcalde extremeño ha reivindicado la buena calidad de vida que aporta Badajoz como uno de los elementos diferenciadores con respecto al resto de ciudades. Así, Gragera pretende convertir la urbe en un lugar «hecho para las familias».

En cuanto a la Ley de Amnistía, que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez y que rubricó el Rey este martes, Ignacio Gragera ha señalado que es «un agravio» y que España no puede aspirar a ser un país serio si desde el Gobierno se benefician a unos territorios sobre otros. «Nosotros creemos en la igualdad de todos los españoles. En Extremadura esto no se entiende», ha lamentado el regidor.

Sobre la desigualdad entre regiones el alcalde ha dicho que no es admisible que existan ciudadanos de primera y de segunda en un país desarrollado. Así, ha deseado que esto se termine y que el Gobierno permita a los pacenses «proponer, hablar y ser parte de la política de este país». Sin embargo, cree que esto es imposible debido a los cálculos «electoralistas» de Pedro Sánchez. «Es muy injusto y provoca mucho desapego. Creo que no es por donde el país debe ir», ha dicho.

Precisamente Gragera ha explicado que el desprecio del Gobierno hacia Badajoz y Extremadura es tal que aún no se han materializado «ninguna de las obras que tenían programadas». Así, ha recordado que la autovía de Badajoz-Cáceres está sin hacer, igual que la obra de desdoblamiento a la carretera de Sevilla o los sistemas antiniebla del aeropuerto. Además, ha denunciado que, mientras en otras ciudades se realizan soterramientos e infraestructuras, en Badajoz ni siquiera se valora la posibilidad de hacer nada. «No hay una voluntad de avanzar, a día de hoy como alcalde no he sido recibido por ningún ministro del Gobierno a pesar de haberlo intentado en numerosas ocasiones», ha revelado.

«Que nos traten con la deferencia que merecemos y con la mirada puesta en favorecer el desarrollo equilibrado de este país. Creo que el desarrollo se tiene que hacer a través de las infraestructuras porque para que podamos volar primero nos tienen que sacar de la jaula donde nos han metido», ha señalado Gragera en referencia al aislamiento que sufre Badajoz.

En relación a la conexión España-Portugal, Gragera ha asegurado que el comercio peninsular entre los dos países se tiene que materializar a través de una política transfronteriza que permita «trabajar con claridad». Según el regidor esto se llevaría a cabo desarrollando el estatuto del trabajador transfronterizo y favoreciendo una mayor «capilaridad» para que la frontera se convierta en una oportunidad y no en un freno.

Otra de las cuestiones que ha tratado el regidor ha sido la de las conexiones ferroviarias. Un célebre problema que lleva sufriendo la provincia de Badajoz desde hace décadas y que la mantiene aislada del resto del territorio peninsular. Gragera ha recordado que para intentar parchear este asunto el Gobierno inauguró un «AVE fake» con la presencia del Rey que después no funcionaba bien. «Fue una mentira burda que no coló y que no está colando porque ni siquiera es mínimamente sostenible», ha dicho.

En este sentido, el alcalde de Badajoz ha dicho que un AVE Madrid-Badajoz-Lisboa, enriquecería la región además de cohesionar a los dos países. Asimismo permitiría ir y venir en el mismo día de Madrid. «Tenemos derecho a ir en un tren del siglo XXI y no en uno que se rompe, quema, se para y nos humilla continuamente», ha señalado.