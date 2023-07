El caos del voto por correo: «Lo pedí en junio, me llegó ayer, y ahora estoy de vacaciones»

Ciudadanos de toda España no van a poder votar estas elecciones por encontrarse de vacaciones. Los retrasos en cuanto al reparto del voto por correo han provocado que muchos ciudadanos se marchen de vacaciones sin haber recibido sus papeletas. «Lo pedí en junio, después de un mes esperando me llegó ayer, y ahora estoy de vacaciones», explica Lydia, una joven madrileña que está de viaje en la costa levantina. A ellos también se suman los miles de ciudadanos españoles que están disfrutando de sus vacaciones y que no van a poder acudir a su colegio electoral el próximo domingo 23 de julio, fecha impuesta por Pedro Sánchez para celebrar las elecciones generales.

Todos los votantes que no hayan podido recoger el voto por correo que solicitaron se encuentran con que sólo tienen una opción para poder ejercer su derecho constitucional, que es es solicitar la reexpedición a la oficina del municipio en el que se encuentre. Esto es precisamente lo que ha hecho esta joven, que tilda de «odisea» este trámite. «He pedido que me lo reenvíen a Altea, que es donde estaré la semana que viene, he esperado más de una hora y media y no me aseguran que vaya a llegar», explica Lydia que, a día de hoy, desconoce si podrá votar.

Pero Lydia no es la única. Muchos votantes no han recibido a tiempo la papeleta en el domicilio que indicaron y ya se han marchado de esa dirección. Este es el caso de Enrique, que reside en el extranjero, y aún no ha recibido la papeleta. «Tendré que cogerme un avión a España para que nadie me impida votar», lamenta Enrique a la vez que asegura que en los últimos comicios autonómicos votó sin ningún problema.

Retrasos

Es importante reseñar que el aluvión de solicitudes ha dilatado los plazos de entrega. Esto ha sorprendido a votantes que llevan toda la vida pidiendo las papeletas a los carteros. Es el caso de María, que asegura que tiene un verdadero problema debido a que no ha recibido las papeletas, y se marcha de Madrid, lugar en el que pidió su voto. De este modo, María se une a la larga lista de ciudadanos que tenían vacaciones programadas y no han podido recoger el voto en el domicilio que indicaron.

Algunos votantes han esperado más de un mes para recibir sus papeletas y ahora se encuentran en su lugar de vacaciones sin poder recogerlas. La única opción que les queda para poder votar es volver de su lugar de vacaciones y recoger la papeleta en la oficina de correos que la solicitaron, o pedir que se lo manden a la oficina más cercana. Sin embargo, este último trámite conlleva otro proceso burocrático además de largas esperas en las oficinas en pleno descanso estival.

Solicitudes de voto por correo

La solicitud para votar por correo está marcando récords en estas próximas elecciones generales. La fecha escogida —en pleno verano cuando muchos ciudadanos disfrutan de sus vacaciones— ha propiciado que casi tres millones de personas hayan optado por esta modalidad de voto. A pesar de que estas cifras eran previsibles, los sindicatos afean que la dirección de la empresa pública postal ha improvisado y ha mentido a la hora de organizar esta gran carga de trabajo.

La semana pasada, los sindicatos alertaban a OKDIARIO de que a menos de 10 días de acabar el plazo para votar por correo aún faltaban cientos de miles de votos por repartir. Este periódico se puso en contacto con la empresa, que trasladó un mensaje de tranquilidad diciendo que se repartirían la totalidad de las papeletas antes de que se venciera el plazo. Sin embargo, este objetivo se está consiguiendo a costa de los carteros que trabajan a contrarreloj en plena ola de calor para que a los ciudadanos les llegue su voto. Además, Correos prometió refuerzos de personal que han llegado tarde y muchos de ellos son sustituciones de empleados que están de vacaciones.

Asimismo, la gran cantidad de votos ha obligado a Correos a abrir sus oficinas también durante el fin de semana. Sin embargo, no todas las oficinas de España están ampliando horarios de apertura. «Es una vergüenza que sólo se vayan a abrir más tiempo 200 oficinas cuando en España hay más de 2.000», explica el portavoz del sector postal de CCOO, Regino Martín en una entrevista con este periódico.