El Ayuntamiento de Galapagar ha elaborado un informe jurídico a instancias de OKDIARIO que confirma que la urbanización donde se ubica el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero no está regularizada. «No se procedió a su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (EUCC) de la Comunidad de Madrid», lo que constituye «una irregularidad», determinan los técnicos municipales.

El Consistorio, en manos de PSOE y Cs, admite en este informe que firma el jefe del Área Jurídica y Licencias que la urbanización «carece de personalidad jurídica al no haber sido objeto de inscripción». «No se puede negar la situación irregular de la EUCC», se indica.

No obstante, se descargan las responsabilidades de ese trámite en los vecinos. «Siendo obligación de ésta [la urbanización] proceder a su inscripción, todo ello sin perjuicio del deber de este Ayuntamiento de velar por su efectivo cumplimiento».

El informe explica que antes de ser una Comunidad de Propietarios este tipo de promociones se constituyen como Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. Una vez se recepcionan todas las obras de calzadas, farolas, saneamientos, etc. pasa a ser obligación del Ayuntamiento la conservación y se disuelve esa entidad provisional. No obstante, a pesar de que el Proyecto de Urbanización de esa zona residencial se firmó en mayo de 1989 no se han tramitado los papeles.

En 2018 se hizo un intento de regularizar la situación. En el archivo municipal consta un oficio de remisión de documentación en mayo de 2018 a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. No obstante, esta respondió con un requerimiento de documentación a los pocos días. Los vecinos tramitaron alegaciones, pero no sirvió de nada.

Por otra parte, los técnicos municipales indican que «su falta de personalidad jurídica no implica que carezca de capacidad y competencia para la válida adopción de acuerdos». Se concluye que «previa recepción de las obras de urbanización que restan, se deberá instar su disolución como Entidad Urbanística para su constitución formal como Comunidad de Propietarios».

Precisamente, se argumenta: «Previa recepción de las obras de urbanización aún pendientes, procede instar la disolución de la Entidad Urbanística de Colaboración, para su posterior constitución como comunidad de propietarios». Es, dicen, la «solución más factible ante la falta de voluntad para proceder a su inscripción, según se desprende de las actuaciones seguidas».

Por otra parte cabe reseñar que la petición de información se cursó por este diario en diciembre de 2020. Sin embargo, ante la ausencia de respuesta se tuvo que reclamar ante el Consejo de la Transparencia. Cuando este órgano independiente estimó positivamente la reclamación en julio de 2021 ya sí el Ayuntamiento de Galapagar tuvo que entregar la información.

Informe del Ayuntamiento de Galapagar. (Clic para ampliar)

Ante esta irregularidad, por otra parte, el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez (PSOE), ha impulsado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, entre otros aspectos, pondrá fin a las ilegalidades que hay en la urbanización de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos.

En las últimas semanas se están celebrando reuniones con los concejales de los diferentes grupos municipales de Galapagar para sentar las bases de este nuevo Plan General que resolverá decenas de ilegalidades que existen en toda la localidad donde el urbanismo avanzó muchos años sin control del Ayuntamiento. Entre las zonas de Galapagar donde más irregularidades se registran está La Navata, el lugar donde viven el ex vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Para esta operación, el Ayuntamiento ha gastado 206.611,57 euros en una licitación para contratar los servicios de un equipo que redactará el nuevo PGOU.

La urbanización de Iglesias y Montero tiene encomendadas, entre otras funciones, mantener el alumbrado, las calles y jardines y gestionar bienes de uso común de los propietarios: un club social, unas pistas deportivas y una piscina. Zonas comunes a las que también pueden acudir los dirigentes de Podemos y sus hijos, como vecinos. No obstante, como la pareja de políticos tienen su piscina privada, un impresionante estanque en forma de lago artificial, no comparten habitualmente espacio con los vecinos de La Navata en la piscina común.

En otro orden de asuntos, como ha ido informando este periódico, el chalet de al menos 600.000 euros de Pablo Iglesias e Irene Montero está ubicado en un parque protegido, tiene una casa de invitados ilegal y una piscina que se construyó sin licencia.