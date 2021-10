Podemos ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Galapagar para empadronar a cualquier persona aunque no tenga casa en la localidad. Los morados quieren abrir las puertas sin control del municipio donde viven sus dirigentes Pablo Iglesias e Irene Montero. Según adelanta OKDIARIO, el grupo municipal de Unidas Podemos en esa localidad madrileña va a llevar a votación este jueves una proposición para «hacer accesible el empadronamiento en Galapagar».

«Que el Ayuntamiento empadrone a las personas residentes en el municipio, una vez acreditado su lugar de residencia, a pesar de que este sea una infravivienda, o se encuentren en situación de calle», desglosa la moción. Esto se traduce en que cualquier persona que asegure que vive, por ejemplo, en un parque público del municipio podría entrar en el padrón.

El objetivo es que el Ayuntamiento pueda prestar sus servicios sociales a cuantas más personas mejor. «Durante el estado de alarma hemos visto cómo hay una parte de la población de Galapagar que no puede ser atendida desde los servicios sociales, a pesar de tener las mismas necesidades y de encontrarse en situaciones de emergencia», justifican. Se trata, según argumentan, de las personas que no están empadronadas, pero que sin embargo, residen y viven en Galapagar. Si son inmigrantes en situación irregular no es problema para Podemos.

La moción firmada por la concejal Raquel Almendros, portavoz del grupo municipal Unidas por Galapagar (coalición de Podemos, IU y Cambiemos), explica que «el acceso al padrón es un trámite complicado para aquellas personas que precisamente están en situación de riesgo».

Sin entrar a valorar que esta moción puede convertirse en un efecto llamada a personas sin hogar que quieran recibir las atenciones de un Ayuntamiento pudiente, la edil de Podemos pide «eliminar las trabas al empadronamiento, facilitando y flexibilizando los cauces de acreditación de residencia en Galapagar».

La moción, de un marcado carácter buenista, incluye el establecimiento de «un protocolo para que desde el Ayuntamiento se pueda comprobar la situación de residencia en el municipio mediante una inspección presencial de la vivienda o el lugar de habitación». La edil razona que estas personas susceptibles de recibir ayuda municipal «suelen ser personas y familias que sólo pueden permitirse alquilar una habitación, o que tienen que residir en una infravivienda, y por tanto no pueden aportar recibos ni autorización del propietario en el registro». No obstante, cabe reseñar que Galapagar esté dentro de las 25 localidades más ricas por renta per capita de la Comunidad de Madrid de un total de 179.

La periodista Raquel Almendros, cabeza de lista de Unidas por Galapagar. (Imagen de archivo)

Según Podemos, el Ayuntamiento tiene «la capacidad de modificar» los criterios para el empadronamiento y, así, «asegurar que ninguna persona en nuestro pueblo tenga que pasar hambre, frío ni penurias debido a un papel que no han podido tramitar». Aseguran que otros municipios han dado pasos en este sentido

En definitiva, los morados quieren que «el Ayuntamiento empadrone a las personas residentes en el municipio, una vez acreditado su lugar de residencia, ya sea una infravivienda o la calle». También, si sale aprobado el texto, se «informará previamente a las personas a las que se les vaya a dar de baja en el padrón, para que puedan acreditar si siguen residiendo en el municipio».