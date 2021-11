El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha pagado 12.947 euros públicos por un informe que concluye que España cada vez es más racista. A pesar del paso de los años, los autores del estudio, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), concluyen que cada vez hay más discriminaciones a la población negra por parte de la sociedad española.

El contrato menor llevaba por título «Primera aproximación a la población africana y afrodescendiente que reside en España, a sus identidades y experiencias de discriminación y acceso a derechos». Se adjudicó al Departamento de la UCM Sociología: Metodología y Teoría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, famosa por ser el lugar donde nació Podemos (el campus de Somosaguas).

La directora general del Ministerio, Rita Gertrudis Bosaho (Podemos), nacida en Guinea Ecuatorial, justifica el encargo en una respuesta por la Ley de Transparencia a OKDIARIO porque los autores son «expertos en temas de discriminación racial, racismo y xenofobia».

Las conclusiones del estudio dejan mal a los españoles. Se ha encuestado a 1.369 personas negras y 9 de cada 10 aseguran que ha aumentado las discriminaciones en España en los últimos años. Comentan que lo han sufrido en espacios como el trabajo o la vivienda. El informe de 178 páginas refleja que hay encuestados que han detectado discriminaciones en «la escuela, el empleo, la sanidad, la calle, la justicia…; en todos los ámbitos de mi vida». Por el contrario, las discriminaciones son menos, según expresan, de parte de «la policía y los agentes de seguridad», en el «transporte público», en el «vecindario» y en «actividades deportivas».

Extracto del informe.

Otra de las conclusiones es que la población negra que vive en el país, aunque haya nacido en España, no se sienten mayoritariamente españoles. El 71% de los encuestados tienen nacionalidad española pero «el 60% no se sienten españolas». ¿La razón? «Porque no se les reconoce como tal, debido a su color de piel y se les sigue visibilizando como foráneos; no se consideran uno más, se les genera problemas de identidad y de no sentirse de ninguna parte», indica una de las autora del informe.

Más denuncias

Por otra parte, el informe concluye que hay pocas denuncias. De esta forma, se insta al Ministerio de Igualdad a que se promueva el registro de más denuncias por racismo en España. Sólo el 10 % de las personas interrogadas han denunciado episodios de discriminación que han sentido. «No denuncian porque creen que no sirve para nada. Hay una tendencia a normalizar la discriminación. Cuando se denuncia es porque lo consideran grave y acuden a la Policía o la Guardia Civil, pero la satisfacción es baja por la falta de respuesta y de que no han sido atendidos como debieran», recoge.

Por otro lado, el informe apunta que aunque la población negra que tiene estudios medio-alto (un 16% posgrado o doctorado) está en empleos de baja cualificación. Se sugiere que España es racista y no quiere a altos cargos de procedencia africana. No obstante, la directora general del Ministerio de Irene Montero desplazó en el puesto a otra alto cargo de Podemos que no tenía piel negra.

Además, el informe señala que la sociedad española comete discriminaciones dobles a las mujeres negras por su género y, a la vez, por aspecto físico.

El informe encargado por Irene Montero también carga contra medios de comunicación y partidos políticos contrario a Podemos. Se afirma que el aumento del racismo es, según los encuestados, por «la extensión de los discursos racistas y xenófobos en los medios de comunicación y los discursos políticos, junto con el racismo institucional que ven en la Ley de Extranjería». También se alude a la falta de políticas públicas de «reparación contra el racismo y el colonialismo».