Un ayuntamiento de Barcelona organiza una consulta sobre la independencia por el aniversario del 1-O

El Ayuntamiento de Òrrius, en la provincia de Barcelona, ha organizado este domingo una consulta que simula un referéndum de autodeterminación de Cataluña con motivo del sexto aniversario del 1-O. El consistorio catalán ha anunciado a través de sus redes sociales la consulta en la que se podrá votar hasta las 21 horas. «¡En Òrrius lo volvemos a hacer! Referéndum de autodeterminación de Cataluña. ¿Quieres hacer efectiva la declaración de independencia proclamada en el Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017?», informan. La pregunta viene acompañada de dos casillas con un «Sí» y un «No» para poder votar.

Este desafío hacia las instituciones no ha sido el único que ha sido visto durante este domingo. La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha intervenido en un acto para conmemorar el golpe de Estado de 2017 donde ha tirado una gran fotografía del Rey Felipe VI a un contenedor. «¡Cataluña no tiene Rey! El símbolo de la unidad de España, ¿A dónde va? ¡A la papelera!», ha dicho antes de depositar la imagen del monarca en una basura donde también había fotos de Sánchez, de Rajoy y del juez Marchena.

En el acto, celebrado en la plaza Urquinaona de Barcelona, han intervenido la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y los activistas Nacho Pallàs, Júlia Balas y Marcel Vivet. Allí Feliu, ha exigido al Govern que convoque elecciones «si no se atreve a hacer» la independencia en caso de que el Congreso apruebe una ley de amnistía.

«Si el Govern y este Parlament, del 52% de votos independentistas, no se atreven a hacerlo o no quieren, que convoquen elecciones y den voz a un Parlament libre, escogido por un pueblo sediento de libertad. Que convoquen elecciones si no quieren hacer la independencia», ha exigido.

Para Feliu, la independencia debe hacerse desde Cataluña, por lo que «si en el Congreso hay una ley de amnistía, el mismo día que se apruebe, en el Parlament debe resonar la independencia».

Por su parte, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje donde insta a todos los independentistas catalanes a movilizarse este 1 de octubre. «Llevamos seis años defendiendo con firmeza el referéndum de independencia del 1 de octubre. Algunos quisieran que nos olvidáramos, que lo dejáramos estar y pasáramos página. No es nuestro caso ni el de muchos de ustedes. Y eso debemos demostrarlo también mañana en la plaza Catalunya de Barcelona, ​​para defender aquella victoria. Decidimos que aquél era nuestro destino, la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, y todo lo que hacemos debe servir a este propósito», ha escrito el prófugo en sus rede sociales.

Asimismo también ha criticado a Felipe VI al compararlo con Felipe V, el primer monarca de la familia Borbón que reinó en España. El prófugo catalán ha recordado que aquel rey aplicó lo que se llamaron «Decretos de Nueva Planta» que favorecieron la modernización y la centralización del Estado en detrimento de leyes e instituciones propias de Valencia, Aragón y del principado de Cataluña. «Desde la victoria del 1 de octubre de 2017, la España de Felipe VI ha respondido como la España de Felipe V, porque ellos también tienen memoria y saben de la continuidad histórica entre el régimen impuesto por la Nueva Planta y todo lo que ha venido después», ha escrito en sus redes sociales.