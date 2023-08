La Generalitat catalana entraría en suspensión de pagos si el Estado le cerrara el privilegiado grifo del FLA, los préstamos sin freno que le hace a costa del resto de los españoles. Pero Pedro Sánchez ha llevado a tal punto la cantidad de pagos al independentismo que la Generalitat hace negocio gracias a ellos. La continua avalancha de créditos que le está otorgando a fondo perdido –el Gobierno catalán nunca los salda sino a base de más créditos y de más importe– permite a la Generalitat tener abultados depósitos bancarios con los que obtiene casi dos millones de euros al mes.

La paradoja es de órdago: para la Generalitat, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), gracias a las cesiones de Sánchez con sus socios secesionistas, ha ido más allá de ser un salvavidas con el que mantener a flote las políticas nacionalistas; se ha tornado en un negocio financiero que le aporta ingresos extra al Gobierno catalán, con los que seguir alimentando sus particulares estrategias separatistas.

Según los documentos oficiales de contabilidad de la Generalitat a los que ha tenido acceso OKDIARIO, durante el primer semestre de este año el Gobierno catalán ha obtenido con sus depósitos bancarios unos ingresos adicionales de 11,5 millones de euros por intereses en lo que va de año. Es decir, prácticamente dos millones de euros cada mes. Y eso adicional a lo que ganó por el mismo concepto el año pasado, así que la cifra de conjunto todavía es superior.

Mientras tanto, el Estado sigue alimentando las estructuras separatistas de la Administración catalana con continuos préstamos que pasan a engrosar la deuda pública del conjunto de los españoles. Como destapó este diario esta misma semana, desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa gracias, entre otros, a los votos del independentismo, el Gobierno de España ha financiado a la Generalitat catalana con 60.000 millones de euros a través del FLA, un flujo de liquidez del que no disfrutan, ni de lejos, la inmensa mayoría de las autonomías. Madrid no recibe ni un euro, porque sus saneadas cuentas le permiten financiarse en los mercados ordinarios de deuda, no a espaldas del Estado.

Sobre las espaldas de los españoles

Fruto de esa privilegiada y permanente fuente de financiación en que se ha convertido Moncloa para el independentismo institucionalizado, la Generalitat catalana ya le debe al Estado 71.852 millones de euros, 17.500 más que cuando Rajoy fue apartado del Gobierno por la moción de censura que le ganó Pedro Sánchez con apoyo de comunistas, separatistas y proetarras.

Los intereses bancarios obtenidos gracias a ese dinero que la Generalitat tiene depositado en los bancos se ha convertido en un recurso extra. Así, según esos informes oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno catalán obtuvo en los seis primeros meses del presente año unos ingresos patrimoniales de 26,1 millones de euros, 19,8 millones más que en el mismo período del año pasado. Es decir, un 129% más. Y de esos 19,8 millones de incremento, 11,5 millones le han llegado de los intereses generados por el dinero que tiene depositado en cuentas corrientes.

Mientras tanto, cada día que pasa le debe más al Estado, porque cada vez son más los créditos que obtiene del Gobierno de Sánchez en condiciones privilegiadas, con los que sólo amortiza una porción de los que recibió en el pasado. Este año, la Generalitat prevé ingresar con el FLA más de 11.500 millones de euros. Sin ellos, sus cuentas quebrarían.