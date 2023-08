Juan Bravo (PP): «En 5 años no les ha importado la financiación autonómica, la sacan cuando faltan votos»

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, afirma que la financiación autonómica «no ha importado en cinco años y justo cuando le hacen falta uno votos, sacan el tema». Así de contundente se ha mostrado el ex consejero popular de Hacienda de la Junta andaluza en declaraciones a OKDIARIO, tras el regreso del eterno debate sobre el sistema de financiación de la comunidades autónomas y en plena búsqueda de apoyos para formar gobierno, tras ganar su partido las elecciones generales del 23J.

El número uno del PP al Congreso por Sevilla apuntala que su formación propone la eliminación «progresiva» del Fondo de Liquidez Autonómica (más conocido como FLA), el mecanismo extraordinario de financiación con el que el PSOE mercadea para granjearse el apoyo de los golpistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, Bravo lleva años luchando contra el gran problema de la falta de liquidez autonómica de las regiones.

El paripé de Montero

El político que ajustó las reglas de deuda, déficit y gasto en la antigua cuna del socialismo recuerda bien a María Jesús Montero: «Admitió que Andalucía estaba infrafinanciada e incluso que había que meter 16.000 millones de euros más (al conjunto de las regiones) y que 4.000 millones tenían que ir a Andalucía, o sea; una locura».

Bravo explica el cambio de parecer de la ministra socialista: «Montero se va a Madrid y dice, de ministra, que es un tema importantísimo y al mes y medio, que ya no es un tema de legislatura, y no ha vuelto a hacer nada, salvo por el documento de 2021 por el que pidió a las comunidades autónomas que pensásemos alegaciones». Fue justo antes de que el actual Gobierno en funciones reuniera a todos los presidentes autonómicos en la localidad palmera de Los Llanos de Aridane, para que presentaran sus intereses regionales en el reparto de los ingresos públicos. «Hizo un paripé para decir que estaba intentando algo, pero no hizo nada», agrega.

Perdonar la deuda no es la solución

«Si el sistema no se modifica de común acuerdo, no vale. El problema es el sistema de financiación». Para el también inspector de Hacienda en excedencia, «si perdonan el FLA, que es la que tiene asumida el Estado, te encuentras con comunidades autónomas como Madrid que no tienen deuda con el FLA. ¿Se las va a dar?». Según Bravo, «la solución al sistema no es perdonar deuda. Esto va de volverse a sentar y analizar cuáles son las necesidades que tienen las comunidades».

Para Bravo, hay otra necesidad mayor de la que nadie está hablando: la reforma del sistema de pensiones. «Si en el año 2047 seremos 15 millones de pensionistas», hay que hacer «un análisis a 25 años para llegar allí en condiciones de poder asumir el reto». Asimismo, «los costes que (el incremento de ciudadanos dependientes del sistema de Seguridad Social) va a tener para la Sanidad pues tendremos 15 millones de personas por encima de los 67 años».

Sin medición de resultados

En opinión de Bravo, si «el Estado financia una parte del déficit que autoriza y luego, finalmente, cuando la comunidad autónoma se gasta más, el Estado le da lo que falta. ¿Qué estímulo hay para no gastar más?». Para el popular, el sistema actual es una «barra libre» porque el Estado siempre va a estar para responder y «no te pide medición de resultados».

La propuesta de la formación de Alberto Núñez Feijóo es que «poco a poco todo lo que se genere vaya a los mercados» y cita como ejemplo a la región madrileña: «Madrid nunca ha querido depender del Gobierno de España» pues «quería medirse en el mercado ya que sabe que es una comunidad que está haciendo las cosas bien».

De hecho, la región de Isabel Díaz Ayuso es una de las comunidades con la menor deuda en relación con su Producto Interior Bruto (PIB), de apenas un 14,2% según el Banco de España. Según subraya Bravo, «la clave del problema no es el condonar deuda, sino intentar establecer un sistema económico para la nueva economía, para que se pueda pagar».