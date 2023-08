Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), apuesta por el «bloqueo» si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no atiende la demanda de ERC y Junts sobre la independencia de Cataluña, y les pide que mantengan la posición aunque esto conlleve una repetición electoral.

«Está bien que haya este bloqueo o esta firmeza porque no será que no hace tiempo que no saben que esto es lo que quiere Cataluña. Y ahora se sorprenden porque queremos la independencia. Llevamos la última legislatura con la broma del diálogo y la autodeterminación. Ha de quedar claro que es difícil gobernar España si esto no se encara», ha sostenido en una entrevista en Rac1. En su opinión, el bloqueo también es una forma de visualizar el peso de los votos de los catalanes en las ecuaciones del Congreso: «Siempre nos tienen por nada. Que haya un tipo de bloqueo del tipo ‘si no hay nada (por parte del Estado), no habrá nada’ es un toque de atención que está bien».

Para Feliu, ERC y Junts deben poner sobre la mesa «el apoyo de Sánchez a la independencia de Cataluña» en la negociación de la investidura y no cuestiones como la financiación o posibles traspasos, que considera pantallas pasadas, literalmente. Pese a todo, no ve que Sánchez esté dispuesto ni haga planteamientos por la independencia de Cataluña: «De ninguna manera. Veo muy cerrado al Estado. Y los partidos independentistas no quieren pedir menos».

Pedro Sánchez

Feliu ha instado a Sánchez a ser «exigente pero no intransigente» respecto a la independencia después de que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas recomendara al también ex presidente catalán Carles Puigdemont ser más exigente que intransigente en la negociación. Tras avisar de la dificultad que puede conllevar la negociación de una amnistía y constatar que no hay mayorías en el Congreso que permita hacer reformas constitucionales para incluir el referéndum, ha llamado a ERC y Junts a mantener la posición.

«Estamos por la independencia, no por otras pantallas que ya no sirven. Y si hay que ir a la repetición de elecciones, creo que no les debe temblar el pulso a los independentistas», ha apuntado.

Gobierno PP-Vox

Al ser preguntada sobre si la repetición electoral podría conllevar un gobierno de PP y Vox, Feliu ha asegurado que ya gobernarían si Cataluña no formara parte de España.

«Con Cataluña se tergiversa todo. Mientras no quiten a Cataluña puede ser que no puedan gobernar ellos y que tampoco puedan gobernar PP y Vox. Si el Estado fuera democrático y se aviniera a reconocer el derecho a la autodeterminación, bienvenido», ha zanjado.