Así es la mujer del hermano de Sánchez que Vox quiere ver declarando: una japonesa con puesto en la ONU

Vox prepara la petición al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz para que cite a declarar como testigo a Kaori Matsumoto, una mujer japonesa que es la pareja de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es la madre de su hija, sobrina del líder socialista.

La investigación sobre el hermano de Sánchez, investigado por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, se ha abierto a más frentes. La acusación particular ejercida por Vox quiere que la mujer de Sánchez, cuñada del presidente del Gobierno, preste declaración como testigo y aporte luz sobre algunas de las cuestiones que rodean a las aparentemente flexibles condiciones laborales que le permitió la Diputación de Badajoz al hermano del líder socialista. Un puesto por el que percibe 53.000 euros anuales como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La relación entre Matsumoto y Sánchez se remonta a hace unos años. Algunas fuentes apuntan a que la pareja se habría conocido durante un viaje de Sánchez a Tailandia durante el año de excedencia que se tomó en su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz (entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021).

Según ha sabido OKDIARIO, en la parte de la acusación existe la duda de que el hermano de Sánchez siguiese residiendo con su pareja en Tailandia -o al menos durante periodos largos- más allá de esa fecha de reincorporación a su puesto. Esa es, precisamente, una de las cuestiones que se busca dilucidar con la pretendida declaración de su mujer como testigo.

Hija en común

En el año 2022, en abril, la pareja tuvo una hija. La misma fecha que figura en esa baja de paternidad comunicada a la Diputación de Badajoz, tal y como reveló OKDIARIO.

Documento de la Diputación de Badajoz en el que se pone fecha a la baja de paternidad del hermano de Sánchez.

Profesionalmente, Matsumoto trabaja para la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Oficina contra la Droga y el Crimen (UNODC), de la que hasta hace poco era responsable del proyecto para la prevención del crimen (Crime Prevention and Criminal Justice Officer) en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico. Aún sigue figurando como tal en la página web oficial del organismo. La sede de esta oficina se encuentra en Bangkok. Tiene estatus de diplomática -y protección como tal en aquellos países en los que trabaje-.

Según destaca el organismo, este departamento busca ayudar a los países miembros del programa «a prevenir el delito de manera más eficaz, a través de estrategias, planes de acción y medidas de prevención del delito basados ​​en evidencias».

Puesto en la ONU

En la actualidad, según ha reflejado recientemente The Objective, esta diplomática estaría tratando de incorporarse a un puesto del Centro Antiterrorista de Naciones Unidas.

En caso de acceder a ese cargo, según el acuerdo para la creación en Madrid de esta Oficina del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT), se le otorgaría inmunidad diplomática a ella, a su hija y también a su cónyuge. De esta manera, el hermano de Sánchez disfrutará «de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades que normalmente se conceden a los representantes diplomáticos».

Extracto del acuerdo complementario entre el Reino de España y las Naciones Unidas en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Oficina del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2022.

La ONU solicitó visado diplomático para Matsumoto y su hija el pasado mes de junio. De hecho, ya reside en España desde hace un tiempo y su ficha como trabajadora de la ONU en Tailandia ya no figura activa actualmente.

Declarar como testigo

Vox prepara ya la petición a la juez que instruye el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para que le cite a declarar como imputado por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En esa petición se incluye también la solicitud de declaración, en este caso como testigo, de la mujer de David Sánchez.

Una de las cuestiones que Vox quiere plantearle a la esposa es si la pareja convivió en Tailandia una vez se le terminó la excedencia de un año al hermano de Sánchez. Y en ese caso, si trabajó a distancia para la Diputación de Badajoz pese a no tenerlo reconocido como derecho en su contrato.

Uno de los aspectos en los que se centra la investigación judicial sobre el puesto del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz es si realmente acudía a trabajar. Algo que la propia Diputación no ha podido demostrar al no tener los registros de fichaje de jornada de David Sánchez. Las sospechas apuntan a que podría estar trabajando a distancia, pese a no tener reconocido por contrato el régimen de teletrabajo. Incluso desde el extranjero.

Su trabajo, Badajoz y Tailandia

En Vox, personados como acusación particular en el caso, entienden que son muchos los indicios de que el hermano de Sánchez teletrabajaba -o ni siquiera trabaja- para la Diputación de Badajoz, y por ello quieren que sea el propio David Sánchez -como imputado- y su mujer -como testigo- quienes den explicaciones sobre qué periodos compartió la pareja en Tailandia. Y cómo trabajaba desde Asia el hermano de Sánchez para la Diputación, dirigiendo la Oficina de Artes Escénicas y conduciendo la producción de óperas por 53.000 euros anuales, cuando no tiene reconocido el derecho al teletrabajo.

Se da la circunstancia además, como ha desvelado OKDIARIO, que cuando la Diputación de Badajoz cambia la denominación a su puesto de trabajo también introduce otro cambio: le quita la cláusula de incompatibilidad, permitiéndole que realice cualquier otro trabajo para otra empresa o por cuenta propia. En España o en el extranjero.

Baja de paternidad

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz solicitó a la Diputación socialista a principios de este mes una serie de documentos oficiales e informes para arrojar luz sobre algunas de las dudas que rodean al puesto directivo que ocupa David Sánchez. Entre otros asuntos, la juez quería saber qué despacho utiliza y ha utilizado en el pasado David Azagra, el nombre artístico del hermano de Sánchez.

Tal y como ha adelantado OKDIARIO, esa respuesta llegó en forma de informe con sello oficial y firma del director de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación, Manuel Candalija Valle, en el que reconocía que durante buena parte de los siete años que el hermano de Sánchez ha estado trabajando para la institución provincial no ha tenido despacho. Pese a ser un cargo directivo. Y, además, explica y detalla las causas de cada una de esas temporadas sin un lugar fijo para realizar su trabajo.

En un determinado momento del escrito, la Diputación señala como una de esas causas para dejarle sin despacho «el disfrute de su baja por paternidad desde abril a agosto de 2022, a los que hay que sumar periodos de disfrute vacacional». Es decir, cinco meses de baja por paternidad más las vacaciones correspondientes a ese año 2022.

De esta forma, la Diputación arroja algo de luz, al menos una fecha concreta, sobre uno de los episodios más desconocidos del caso del hermano de Pedro Sánchez, como lo es esa paternidad posterior al año completo de excedencia que tomó entre 2020 y 2021.

Se extrae, también, que la baja del hermano de Sánchez por paternidad fue la más larga que contempla la ley actual, sumando a los cuatro meses de permiso laboral un permiso de lactancia acumulada: la posibilidad de reducir una hora la jornada laboral para alimentar al bebé, que la Seguridad Social permite acumular y convertirlo en un periodo de 20 días extra. Opción a la que, en vista de esos datos ofrecidos por la Diputación, se acogió el hermano de Sánchez. En ese 2022, además, pudo unir a ese periodo el mes de vacaciones que se contempla en su contrato de alta dirección.