Vox pide que declare la mujer del hermano de Sánchez: «¿Trabajaba en Badajoz viviendo en Tailandia?»

Vox prepara ya la petición a la juez que instruye el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para que le cite a declarar como imputado por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En esa petición se incluye también la solicitud de declaración, en este caso como testigo, de la mujer de David Sánchez. Una de las cuestiones que Vox quiere plantearle a la esposa, de nacionalidad japonesa, es si la pareja convivió en Tailandia una vez se le terminó la excedencia de un año al hermano de Sánchez. Y en ese caso, si trabajó a distancia para la Diputación de Badajoz pese a no tenerlo reconocido como derecho en su contrato.

Uno de los aspectos en los que se centra la investigación judicial sobre el puesto del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz es si realmente acudía a trabajar. Un extremo que la propia Diputación no ha podido demostrar al no tener los registros de fichaje de jornada de David Sánchez. Las sospechas apuntan a que podría estar trabajando a distancia, pese a no tener reconocido por contrato el régimen de teletrabajo. Incluso desde el extranjero.

Se da la circunstancia, además, de que el hermano de Sánchez se acogió a una excedencia de un año en el año 2020, en septiembre. En esa excedencia, y a su vuelta, a David Sánchez se le sitúa por largas temporadas residiendo en Asia. Al menos desde el 19 de octubre de 2021, fecha en la que fue dado de alta como residente por parte de la embajada de España en Tailandia. Por esas fechas, significativamente, ya había regresado de su excedencia.

En el país asiático, el hermano de Pedro Sánchez inició una relación con una ciudadana japonesa, con la que supuestamente contrajo matrimonio en 2023 y tuvo una hija justo un año antes, en abril de 2022. La fecha que figura en esa baja de paternidad comunicada a la Diputación de Badajoz, tal y como reveló OKDIARIO.

Trabajar para Badajoz desde Tailandia

En Vox, personados como acusación particular en el caso, entienden que son muchos los indicios de que el hermano de Sánchez teletrabajaba -o ni siquiera trabaja- para la Diputación de Badajoz, y por ello quieren que sea el propio David Sánchez -como imputado- y su mujer -como testigo- quienes den explicaciones sobre qué periodos compartieron la pareja en Tailandia. Y cómo trabajaba desde Asia el hermano de Sánchez para la Diputación, dirigiendo la Oficina de Artes Escénicas y conduciendo la producción de óperas por 53.000 euros anuales, cuando no tiene reconocido el derecho al teletrabajo.

Se da la circunstancia además, como ha desvelado OKDIARIO, que cuando la Diputación de Badajoz le cambia la denominación a su puesto de trabajo también introduce otro cambio: le quita la cláusula de incompatibilidad, permitiéndole que realice cualquier otro trabajo para otra empresa o por cuenta propia. En España o en el extranjero.

Baja de paternidad

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz solicitó a la Diputación socialista a principios de este mes una serie de documentos oficiales e informes para arrojar luz sobre algunas de las dudas que rodean al puesto directivo que ocupa David Sánchez. Entre otros asuntos, la juez quería saber qué despacho utiliza y ha utilizado en el pasado David Azagra, el nombre artístico del hermano de Sánchez.

Tal y como ha adelantado OKDIARIO, esa respuesta llegó en forma de informe con sello oficial y firma del director de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación, Manuel Candalija Valle, en el que reconocía que durante buena parte de los siete años que el hermano de Sánchez ha estado trabajando para la institución provincial no ha tenido despacho. Pese a ser un cargo directivo. Y, además, explica y detalla las causas de cada una de esas temporadas sin un lugar fijo para realizar su trabajo.

En un determinado momento del escrito, la Diputación señala como una de esas causas para dejarle sin despacho «el disfrute de su baja por paternidad desde abril a agosto de 2022, a los que hay que sumar periodos de disfrute vacacional». Es decir, cinco meses de baja por paternidad más las vacaciones correspondientes a ese año 2022.

De esta forma, la Diputación arroja algo de luz, al menos una fecha concreta, sobre uno de los episodios más desconocidos del caso del hermano de Pedro Sánchez, como lo es esa paternidad posterior al año completo de excedencia que tomó entre 2020 y 2021.

Se extrae, también, que la baja del hermano de Sánchez por paternidad fue la más larga que contempla la ley actual, sumando a los cuatro meses de permiso laboral un permiso de lactancia acumulada: la posibilidad de reducir una hora la jornada laboral hasta para alimentar al bebé, que la Seguridad Social permite acumular y convertirlo en un periodo de 20 días extra. Opción a la que, en vista de esos datos ofrecidos por la Diputación, se acogió el hermano de Sánchez. En ese 2022, además, pudo unir a ese periodo el mes de vacaciones que se contempla en su contrato de alta dirección.