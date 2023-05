Hoy en LA ANTORCHA, Vicente Gil analiza las sensaciones, objetivos y perspectivas de los dos principales partidos, PSOE y PP, en el inicio, esta semana, de la campaña electoral. Nos fijaremos en las comunidades y ayuntamientos donde Sánchez y Feijóo se juegan el 28M.

En Madrid, la incógnita es si el PP de Ayuso mejorará su mapa municipal, incluído Madrid. Valdemorillo, en el oeste de la comunidad, es uno de los municipios donde el PP aspira a gobernar en solitario después de cuatro años de coalición con Ciudadanos. Los concejales de Cs se han pasado mayoritariamente al PP. Hablamos con su alcalde, Santiago Villena.

Hablamos, además, del escándalo destapado hoy por OKDIARIO. El socialista Javier de Irízar, ex alcalde de Guadalajara, ex senador del PSOE y ex presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, cobró, como abogado, del ayuntamiento socialista de Azuqueca de Henares, casi 450.000 euros en cuatro años, durante la legislatura 2015-2019. A más de 100.000 euros por año. Fue seleccionado a dedo, sin concurso público, y no se hizo contrato por sus servicios. El PP pide explicaciones a Emiliano García Page, que nombró, después, a dedo también, a Irízar, presidente del Consejo Consultivo de la región.

Mientras, las autonomías del PP siguen unas tras otras recordando a Pedro Sánchez que ha vuelto a ser el típico estudiante copión. Ayer anunció tarde y mal que copia a todas las autonomías del PP donde ya se avala a los jóvenes para obtener su primera vivienda.