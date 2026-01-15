Antonio Banderas carga contra Sánchez: «Una cosa es cambiar de opinión y otra, cambiar de principios»

El actor malagueño Antonio Banderas ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su aparición en el programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. El actor ha criticado la gestión del Ejecutivo, señalando que una cosa es «cambiar de opinión», y otra es «cambiar de principios».

«La mayor oposición de Sánchez sería el Gobierno de Sánchez de hace cuatro años. Si colocaras a ese equipo en la bancada en el lugar que ocupa el PP, serían su gran oposición. Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión, como no se va a entender, todos lo hacemos, pero otra cosa es cambiar de principios, y eso ha sido muy doloroso para muchos», contaba Banderas.

De igual manera, el actor también ha dado su opinión sobre la situación política actual: «No estoy entendiendo lo que está pasando. La política ha pasado en mi vida a un lugar muy bajo en mis preferencias. Está muy ligada a la violencia. Me afecta muchísimo», subraya.

Antonio Banderas volvió anoche al plató de El Hormiguero para presentar Godspell, el musical que dirige y produce y que aterriza en el Gran Teatro Pavón de Madrid el próximo 21 de enero tras su exitoso paso por Málaga. Fue su duodécima visita al programa de Pablo Motos, una cifra que confirma su estatus como uno de los invitados más queridos y recurrentes del espacio.

Durante la entrevista, Banderas no sólo habló de su nuevo proyecto artístico, sino que también se mostró especialmente cercano al recordar algunos de los episodios más duros de su juventud. El actor relató cómo en los años finales del franquismo fue detenido junto a otros compañeros de teatro durante una protesta artística contra el régimen. «Nos tiraron al suelo, nos esposaron y nos llevaron a comisaría», recordó. La anécdota tuvo un giro inesperado cuando reveló que el jefe de Policía que los recibió era su propio padre, quien acabó permitiendo que todos se marcharan a casa.

Más allá de su pasado, Banderas también habló de cómo el infarto que sufrió en 2017 cambió por completo su forma de ver la vida. «Fue una sobredosis de realidad», ha dicho en más de una ocasión. Tras aquel susto, decidió bajar el ritmo, regresar a España y centrarse en lo verdaderamente importante: su familia, sus amigos y su pasión por el teatro. Su pareja, Nicole Kimpel, tuvo un papel clave en aquel momento, ya que fue quien le salvó la vida al reaccionar con rapidez y llamar a emergencias.