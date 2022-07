Miguel Barbudo, un vecino de la localidad de Valdemaqueda (Madrid), ha ofrecidos sus fincas para que otros vecinos de comarcas cercanas afectados por los incendios pueden llevar a sus animales para protegerlos en «un sitio seguro y fresco». Entrevistado en laSexta, Barbudo ha hecho un llamamiento para que la gente de campo «haga piña» para «luchar contra estas políticas ecologistas que son las culpables de todo lo que está pasando por haber fomentado el abandono del campo y la persecución de las formas tradicionales de aprovechamiento».

Este agricultor no es una excepción. El ex presentador televisivo, Frank Cuesta, también ha señalado a los ecologistas como los verdaderos culpables de los incendios que han convertido España en un infierno. El herpetólogo ha subido un mensaje a sus redes sociales en el que señala a la «ecología perrofláutica» por la quema de los montes de Casas de Miravete (Cáceres) : «Si no haces limpieza preventiva… se terminarán quemando». Cuesta es muy crítico con las tendencias ‘progres’ como el ecologismo o el veganismo a las que ha tachado de «puta mierda». Para el youtuber no son más que puro «postureo».