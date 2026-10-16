El abuelo legionario de Sánchez residió en Madrid en una vivienda protegida del régimen de Franco

El abuelo legionario de Pedro Sánchez, Mateo Pérez-Castejón Díaz, que fue denunciado por «desertor» del Ejército republicano, se pasó al Ejército de Franco y llegó a ser condecorado por el bando nacional -como destapó OKDIARIO en exclusiva-, tuvo como última residencia una vivienda protegida del régimen de Franco, según ha podido saber este periódico a partir de su certificado de defunción.

En este documento inédito consta que Mateo Pérez-Castejón (que figura como Mateo Pérez Díaz), nacido en Lorca (Murcia) el 15 de octubre de 1921, falleció el 7 de noviembre de 1973 en la Ciudad Sanitaria Francisco Franco, de Madrid, a los 52 años. Su nieto Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno y líder del PSOE, tenía menos de dos años entonces. Fue enterrado en el Cementerio de la Almudena, según reza en dicho certificado.

El documento también indica que el «domicilio último» del abuelo materno de Sánchez se encontraba en la calle Arroyo Fontarrón, en el distrito madrileño de Moratalaz. El número de vía que indica este certificado coincide con un edificio de antiguas viviendas protegidas del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), organismo creado por el régimen franquista en abril de 1939. El año de construcción de este inmueble fue 1970, según datos oficiales del Catastro.

REGISTRO CIVIL. Certificado oficial del Registro Civil con los datos de defunción de Mateo Pérez-Castejón Díaz, nacido en Lorca (Murcia) en 1921 y fallecido en Madrid en 1973. Su último domicilio figura resaltado en amarillo. (Pinchar para ver grande)

Estos bloques del Arroyo Fotarrón, ubicados junto a la vía del mismo nombre y la autovía A-3, se consideran una de las zonas residenciales más características de la promoción pública estatal en Moratalaz, levantada para dar respuesta al crecimiento demográfico de Madrid.

El Arroyo Fontarrón original marcaba el límite natural del sureste de Madrid. Tras su canalización, se llevó a cabo en esta franja la edificación de vivienda obrera de carácter público y social. Los terrenos que se conocían anteriormente como la Dehesa de Moratalaz fueron adquiridos en un principio por la constructora privada Urbis SA, que acabó vendiendo al Instituto Nacional de la Vivienda (INV) para construir viviendas protegidas. El arquitecto Enrique García-Ormaechea fue uno de los principales responsables de la ordenación y diseño de estos bloques.

EL YUGO Y LAS FLECHAS DE FALANGE. Placa del Ministerio de la Vivienda de la dictadura franquista para identificar viviendas protegidas, como el piso de Arroyo Fontarrón donde residió el abuelo materno de Pedro Sánchez. (Pinchar para ver grande)

Debido a las reformas que se han ido acometiendo en estos edificios de viviendas y a la legislación en materia de memoria histórica, que promueve la retirada de cualquier elemento que suponga una exaltación de la dictadura franquista, apenas quedan ya visibles las placas metálicas del Instituto Nacional de Vivienda, con el yugo y las flechas (símbolo de Falange Española), que identificaban estos bloques como viviendas de protección oficial.

El hecho de que el abuelo materno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón aparezca en padrones municipales y registros oficiales como Mateo Pérez Díaz tiene una explicación que ya reveló OKDARIO.

El bisabuelo se quitó el Castejón

El padre de Mateo, de nombre Juan Bautista Pérez-Castejón Marín y bisabuelo del hoy presidente del Gobierno, era guardia civil y fue condenado a 14 años, 8 meses y un día de cárcel por matar a un compañero cuando salía del retrete. Tras quebrantar su condena, se quitó el apellido Castejón para despistar a la Policía de Franco. En cinco padrones consultados por OKDIARIO entre 1940 y 1965 de los términos municipales de Vallecas y Madrid, este antepasado del actual líder del PSOE aparece como Juan Pérez Marín. De ahí que su hijo también figure sólo como Mateo Pérez Díaz.

Después de la Guerra Civil, el abuelo materno de Sánchez llegó a residir en la calle Uceda 1, en Puente de Vallecas. Allí conocería Mateo a la que sería su mujer, Inés Barrios Jiménez, hija de un pescadero, Baldomero Barrios, con el que Mateo empezó a ganarse la vida como civil, dejando definitivamente atrás su condición de soldado de las dos Españas enfrentadas en la contienda fratricida.

Del matrimonio nació en 1952 Magdalena Pérez Barrios, la madre del actual presidente del Gobierno. Y como consta en un apéndice de la partida de nacimiento del inquilino de la Moncloa, en 2001 la familia recuperó el primer apellido completo del bisabuelo: Pérez-Castejón. Habían transcurrido 24 años desde la instauración de la democracia en España.

Archivos militares

Tras un amplio trabajo de investigación y documentación a partir de archivos militares y padrones municipales, con el asesoramiento histórico de Pedro Corral, experto en la materia y autor de títulos como Desertores, ¡Detengan Paracuellos!, Vecinos de sangre o Cómicos en guerra, OKDIARIO pudo revelar en exclusiva en noviembre de 2025 que este abuelo de Sánchez fue denunciado por «deserción» del Ejército de la República, se pasó al de Franco como legionario de la XV Bandera y llegó a ser condecorado por su arrojo en el bando nacional con la Medalla de la Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar.

Según la documentación oficial militar en poder de este periódico, en concreto, el sumario 2294, caja 16881/14, que se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid, Mateo estuvo encuadrado en un batallón republicano de apoyo de carros blindados antes de desertar en la provincia de Teruel.

Hasta la fecha, Pedro Sánchez se ha referido a su abuelo materno en al menos tres mítines en los últimos diez años, pero solo haciendo mención a su procedencia murciana, en concreto, de Lorca, ocultando en todo momento su pasado legionario.