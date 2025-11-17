Estos son los mítines donde Sánchez habló de su abuelo murciano pero ocultó que fue legionario de Franco

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido a su abuelo materno en al menos tres mítines en los últimos diez años, pero sólo hizo mención a su procedencia murciana, en concreto, de Lorca, ocultando en todo momento que fue legionario del Ejército de Franco en la Guerra Civil, como revela este lunes OKDIARIO en exclusiva.

Este periódico ha podido contrastar a partir de amplia documentación oficial recabada de archivos militares y padrones municipales que Mateo Pérez-Castejón Díaz fue denunciado por «deserción» del Ejército republicano y se hizo legionario del bando nacional, donde llegó a ser condecorado con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar por su arrojo en el frente.

Todo ello lo ha mantenido en secreto el presidente del Gobierno que acometió en octubre de 2019 la exhumación de los restos de Francisco Franco, el dictador en cuyo bando luchó su propio abuelo, el padre de Magdalena Pérez-Castejón Barrios. Mateo se casó con la madrileña Inés Barrios Jiménez.

En concreto, el 13 de febrero de 2015, estando entonces Sánchez en la oposición, el secretario general de los socialistas participó en un acto en Lorca (Murcia), la ciudad donde nació su abuelo materno el 15 de octubre de 1921. En esta ocasión, su intervención fue con motivo de la presentación del entonces candidato a la Presidencia de la Región de Murcia, Rafael González Tovar, y de los candidatos a las alcaldías de esta comunidad para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015.

«Gracias, amigos y amigas, gracias Rafa, gracias Diego (Conesa), gracias por vuestro cariño, gracias por vuestro apoyo siempre, gracias Lorca, la tierra que vio nacer a mi abuelo, y gracias Murcia, muchas gracias Murcia», comenzó Sánchez aquel día este mitin de precampaña. Una mera alusión al origen de su a su abuelo materno, en su tierra natal, pero silencio sepulcral sobre su trayectoria militar como legionario condecorado del Ejército de Franco.

Diez meses después, el 16 de diciembre de 2015, Sánchez estuvo de nuevo en Murcia, esta vez en la capital de la comunidad, a sólo cuatro días de las elecciones generales del 20-D. Aquí, en plena campaña electoral, el entonces líder de la oposición -donde seguiría tras estos comicios- arrancó así su intervención: «Amigos y amigas, mirad, Murcia tiene peso en este proyecto político que presentamos los socialistas, y me siento muy orgulloso de que encabece la lista por esta región, que es la región de mis abuelos, de mi abuelo materno, una mujer como María González, que va a ser y es una extraordinaria política», manifestó Sánchez.

Tampoco el líder socialista se detuvo, en esta ocasión, en la hoja de servicio de su abuelo materno, legionario del bando nacional, donde se alistó como voluntario en 1938 tras ser denunciado por «deserción» del Ejército republicano de Levante cuando se encontraba desplegado en el frente de Teruel.

El 7 de noviembre de 2019

Ya como presidente del Gobierno, esta vez en la campaña electoral de las elecciones generales del 9-N de 2019, Pedro Sánchez aludió a su abuelo materno en un acto en Los Alcáceres (Murcia) el 7 de noviembre, a sólo dos días de la cita con las urnas. Igualmente, lo hizo de pasada, y sin traer a la memoria su meritorio servicio al bando franquista.

«Cuando regresaba de ese incidente que tuvimos [en referencia a una visita previa cancelada por una avería en su avión privado], mi madre me dijo ‘no puedes pasar estas elecciones sin ir a la tierra de tu abuelo’, que era su padre, que era de Lorca, como bien sabe Marisol (Sánchez), y por eso estoy aquí con vosotros y vosotras», señaló el jefe del Ejecutivo entre aplausos de los suyos, muchos de los cuales desconocerían, por no decir la mayoría, la vinculación del legionario Mateo Pérez-Castejón con el Ejército de Franco.