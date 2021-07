El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que los indultos a los condenados del procés son «un acto de corrupción política y una puñalada por la espalda a los catalanes, a los españoles, al puñado de jueces valientes que mantuvieron el orden constitucional y también al Rey, que encarna la unidad de España».

Así se ha pronunciado el líder de la tercera fuerza del día con motivo de la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar los indultos del Gobierno a los golpistas del 1-O y el papel de España en los dos últimos Consejos europeos.

En este contexto, Abascal ha criticado al presidente socialista que «pasará a la historia como alguien que traicionó a la Constitución y al Rey». «Lo único que le importa es dormir una noche más en el Palacio de la Moncloa; con qué descaro y con qué profesionalidad miente usted», ha subrayado el líder del Vox sobre sus promesas en campaña electoral, cuando negó que pactaría con los independentistas.

Además, Abascal ha replicado a Sánchez tras apelar éste a la Carta Magna y a la «convivencia». «El espíritu de la Constitución es una España indisoluble, todos los demás son invenciones suyas», ha remarcado. «Corruptamente ha amnistiado a los corruptos. Usted corrompe las palabras con la naturalidad de un charlatán», ha apostillado.

Junto a ello, el presidente de Vox ha señalado que Sánchez «merecía ser censurado en octubre del año pasado y ahora lo merece cien veces más» tras indultar a los golpistas en una «amnistía encubierta». «Nunca ha habido tantos motivos para censurar un Gobierno. Estamos ante un Ejecutivo sin escrúpulos y a la deriva. Un Gobierno que camina de escándalo en escándalo», ha afirmado.

«Las clases populares no están a favor de los indultos, sino de la unidad de España, del empleo digno, de los impuestos bajos y de unos servicios sociales de calidad. Ustedes sólo representan a la nueva nobleza catalana, a a una casta que ha vivido de los privilegios», ha lanzado a PSOE-Podemos y sus socios.

Moción de censura

Por ello, Abascal ha emplazado al líder de la oposición, Pablo Casado, a que explore desde «ya» los posibles apoyos para presentar una moción de censura, en lugar de esgrimir que no dan los números. «¿Lo han comprobado? ¿Han hablado con el resto de los partidos? ¿Creen que en Teruel, Cantabria o Canarias se podría explicar esto? Puede llevar tiempo y no será fácil. Tiene que empezar hoy mismo», ha instado a los populares, sin poner ningún plazo para que, en caso de que el PP no dé el paso, sea Vox quien presente su segunda moción de censura en esta legislatura.

«Esta Cámara ya no sostiene el sentir de los españoles y es su responsabilidad buscar los apoyos necesarios le lleve el tiempo que le lleve», ha espetado Abascal a Casado.

Escenario «distinto»

Previamente, en su intervención, Sánchez afirmó que «la vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña» y que no se puede «hacer descansar en los tribunales la responsabilidad política» para resolver lo que calificó de «conflicto», asumiendo así el lenguaje separatista.

«En 2017 era fundamental recurrir a la ley para frenar la violación de derechos. En 2019, con las calles de Cataluña incendiadas, era fundamental reivindicar la autoridad del Tribunal Supremo. Ahora, en 2021, el escenario es bien distinto», esgrimió el inquilino de La Moncloa.

«La ley será aplicada siempre que sea necesario, pero la vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña», agregó.