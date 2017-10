El Consejo de Ministros ha ordenado el cese del secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y al director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, una medida que no afecta de momento al mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero. Según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no pueden cesar a Trapero, es un cargo de confianza y no pueden destituirle hasta que el ministerio del Interior tome las riendas de la consejería.

Ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha anunciado el cese de ambos responsables de la Consellería de Interior tras el Consejo extraordinario de Ministros que ha acordado la primeras medidas para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De momento, las medidas no afectan a Trapero, investigado por sedición, ya que, en todo caso, correspondería cesarle a quienes se hagan cargo de las competencias de Interior.

Junto a esos dos altos cargos, también ha sido cesado por el Gobierno el propio conseller de Interior, Joaquin Forn, como lo han sido también el resto de los miembros del Gobierno de la Generalitat.