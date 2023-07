Cuántos votos vale un escaño según tu provincia

La jornada electoral, correspondiente a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España, finaliza con un empate técnico entre las formaciones de izquierda y derecha, con el PP como ganador de las elecciones pero Pedro Sánchez y el PSOE con la posibilidad de formar gobierno si vuelven a pactar con sus aliados independentistas. Muchos españoles se preguntan claramente cuánto vale su voto y cuántos votos se necesitan para lograr un escaño en las elecciones generales. A continuación lo explicamos.

En las elecciones generales del 23J en España, hasta 37.466.432 ciudadanos españoles fueron convocados a votar, aunque poco más del 70% lo hizo, con la abstención obligada de muchos debido a la fecha de convocatoria, en pleno periodo de vacaciones de verano en el país. Todos aquellos que acudieron a las urnas o votaron en la modalidad de voto por correo verán como sus papeletas se transformarán en escaños, debido a la ley que rige en el sistema electoral español, la denominada Ley D’Hont.

Sin embargo, el reparto no es de voto por escaño, si no que hay que lograr un importante número de votos para sumar un escaño en los comicios, y lo que es más relevante, tu voto no cuenta lo mismo que el de otra zona de España. El reparto de los escaños correspondientes a la cámara baja de las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, no es proporcional al número de habitantes de las provincias, si no que viene desde un cálculo realizado dividiendo la cifra de votos por para partido, asignando también los escaños a las formaciones políticas que cuenten con un cociente más alto.

De esta manera, poco entendible, se realiza un reparto que no satisface a la mayoría y que se resume en la Ley del Divisor Imperial, el principio que garantiza la representación equitativa de las provincias menos pobladas, aumentando ligeramente su número de escaños en relación a lo que les correspondería por votación.

¿Dónde vale más un voto?

En España, el voto rural tiene más peso que el de las personas que viven en las grandes ciudades, de manera que las regiones poco pobladas pueden tener, proporcionalmente, una incidencia superior a la hora de ponderar en las elecciones. El voto en Madrid cuenta mucho menos, hasta casi cuatro veces menos que otros de regiones como Teruel o Soria, por citar las menos pobladas.

Precisamente Teruel es la provincia de España donde más vale un voto en los comicios, con 35.450 papeletas por cada escaño. Después vendrían Soria y Segovia, que completan el top-3. En el lado opuesto la peor parada es la capital, Madrid, que necesita de 141.179 electores por cada escaño, mientras que la segunda sería Asturias, con 137.000 votantes por escaño y La Coruña, con 135.000.