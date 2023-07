Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó al Palacio de Moncloa ha defendido su apoyo al sector de la automoción para convertir a España en el hub de la electromovilidad de Europa y esquivar los efectos derivados del impacto de la pandemia y la crisis de los semiconductores. Lejos de conseguirlo, el Ejecutivo ha realizado una serie de promesas a los fabricantes y distribuidores de coches que no ha cumplido durante su legislatura. Desde el compromiso de ventas de vehículos eléctricos con Bruselas hasta la puesta en marcha de una línea específica para la producción de híbridos en las fábricas españolas. Estas son las cinco promesas al automóvil que los socialistas no ha cumplido.

El PERTE del coche eléctrico

Una de las grandes promesas del Gobierno de Pedro Sánchez al automóvil ha sido el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado a través del que se han repartido los fondos europeos. Una promesa con la que el Ejecutivo se comprometía a situar al sector del automóvil en España como el hub de la electromovilidad de Europa y que se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes fracasos de la legislatura, ya que ni siquiera ha conseguido repartir ni el 30% del maná procedente de Bruselas y se ha visto obligado a poner en marcha una segunda convocatoria.

Modificación plan Moves III

Además de ayudas para la producción de coches, el Gobierno puso en marcha subvenciones para la compra de vehículos eléctricos con el objetivo de impulsar su venta en el mercado, más conocido como plan Moves III. Unas ayudas que no están llegando a los beneficiarios que acumulan hasta dos años de espera para recibir el dinero en sus cuentas bancarias.

Sánchez tampoco cumplió con las peticiones de la patronal de los fabricantes de coches para mejorar estas ayudas, a pesar de comprometerse en una reunión a hacerlo.

Compromiso con Bruselas

El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo ha fallado al sector del automóvil, si no también a Bruselas. Las ventas de coches eléctricos puros en el mercado español no paran de crecer, pero no al ritmo que el Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió a la Unión Europea para cumplir con los compromisos de emisiones de CO2.

Si comparamos las ventas de coches propulsados por motores eléctricos en el primer trimestre del año con las cifras prometidas por el Ejecutivo a la Comisión Europea (CE), los datos revelan que España vende un 70% menos de lo prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Unos números que sitúan a España lejos de la media europea y del resto de las principales economías europeas.

Ayudas para producir híbridos

Otra de las promesas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al automóvil y no ha cumplido en su segunda legislatura es la puesta en marcha de una línea específica de subvenciones para la producción de coches híbridos en las fábricas de España.

Unas ayudas de las que el principal beneficiario iba a ser Renault, que ha centrado el ensamblaje de los motores de combustión para las factorías de Valladolid y Palencia, dejando para Francia los modelos eléctricos.

Cierre de Nissan

La peor noticia que ha podido recibir el sector de la automoción desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa ha sido el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona. Una suspensión de la actividad de forma definitiva que el presidente prometió a todos los trabajadores y meses después ocurrió dejando en la calle a miles de trabajadores y hectáreas que ahora ocupan varias empresas con un poder industrial menor. Una salida que ha tenido un impacto directo en el Producto Interior Bruto (PIB) del sector de la automoción, que ha caído por debajo del 10%.