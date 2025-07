Los mensajes de la pelea de Anais con Valeri: «Debes callarte, sacar pruebas y no hablar de Ábalos»

Anais, la mujer que escondió el USB de José Luis Ábalos durante la entrada y registro de la UCO en su casa, ha tenido un enfrentamiento con Valeri, la chica trans que dice haber realizado un servicio de prostitución al ex ministro. La pelea se ha producido a través de la bandeja de mensajes privados de sus cuentas de Instagram. Valeri ha contestado a los stories en los que Anais puso en duda su relación con Ábalos. A continuación, la transcripción de los mismos:

Valeri: Hola yo no hablo mal de nadie, yo hablo lo que es y fama no quiero porque fama ya la tengo hace mucho, estás equivocada cariño. No entiendo tu rollo, hablas ante la televisión mal de él y ahora lo defiendes. O es blanco o es negro.

Anais: Saca las pruebas a la luz que dices o si no se te da el pego que si no sacas nada es porque mientes. Y si no las sacas lo que debes hacer es callarte y no hablar de Ábalos. A ti no te importa mi relación con Ábalos o lo que deje de decir de él o lo que haga no debo de darte explicaciones. Lo único que te digo es que dejes de jugar con Ábalos y aporta pruebas a la luz o ya está bien de decir cosas de Ábalos. Me estás cabreando. Ya está bien, no sé quién eres para hablar si tienes pruebas sácalas, no sólo de boca. Venga un saludo.

Valeri: Más bien preocúpate por demostrar tu inocencia, él lo que le ha ayudado a ocultar y te han pillado guapa, preocúpate por eso. Pues ya está bien si no sabes quién soy y no sabes nada de mi tema, pues mejor mantente al margen que te puede más servir en tu contra. Y si en realidad eres la de este perfil, pues más bien cállate y no opines que te puede jugar en tu contra porque estás contradiciendo tus palabras. En la que menos te debes enfocar ahora mismo es en mí, sostén tus palabras que yo ya veré cómo sostengo las mías. Buenas tardes.

Anais: No soy perfil falso mi amor, jajajajaja.

Valeri: Ok cariño. Si sabes que lo que estás haciendo es un delito, mostrando conversación de 3 personas, voy a denunciarte ahora mismo con mi abogada, ya se pondrá en contacto mi abogada, contigo.

Anais: Adelante, jajajajaj, según tú vas a denunciar a Ábalos, a mí ahora y quién más?

Valeri: Tranquila que tengo abogada para todos.

Anais: Muy bien.

Valeri: Tú sigue que ya bastante tienes con lo que te metiste por encubrir. Ahora mismo voy a hacerte retractar de todo, por un comunicado de mi abogado.