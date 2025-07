Adiós a la baja laboral: la Seguridad Social confirma el cambio de la norma y te afecta

En España, muchos trabajadores pasan por periodos de baja médica debido a enfermedades o accidentes que les impiden desempeñar su labor habitual. Estos tiempos de recuperación son necesarios para que el empleado se recupere completamente y pueda regresar en condiciones óptimas a su puesto de trabajo. Sin embargo, existen ciertos escenarios en los que la Seguridad Social puede dar por finalizada la baja médica sin necesidad de que el trabajador esté completamente recuperado. Esto ocurre a través del alta médica automática, un mecanismo que busca evitar abusos y garantizar la correcta gestión de las prestaciones por incapacidad temporal.

Para evitar que la Seguridad Social decida dar el alta médica sin tu consentimiento, es fundamental seguir ciertas pautas básicas. En primer lugar, debes cumplir de manera estricta con todos los tratamientos. Además, es imprescindible no fingir ni exagerar los síntomas con la intención de prolongar la baja, ya que la honestidad es clave para el buen funcionamiento del sistema. También hay que abstenerse de realizar cualquier actividad laboral durante el periodo de baja, ya sea remunerada o no. Finalmente, es muy importante asistir a todas las revisiones médicas programadas y justificar cualquier ausencia únicamente con razones médicas válidas.

Alta médica automática de la Seguridad Social

La Ley General de la Seguridad Social establece claramente las condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede finalizar una baja médica, incluso si el trabajador aún no se ha reincorporado completamente a sus funciones o no está al cien por cien recuperado. Estas normativas están recogidas en el artículo 175 de la ley, que detalla las causas específicas que permiten al INSS dar de alta de forma automática.

Las razones principales por las que se puede emitir un alta automática son cuatro. En primer lugar, si el trabajador se niega o interrumpe sin justificación el tratamiento o rehabilitación prescritos por su médico, la Seguridad Social puede entender que no está colaborando con su recuperación. En segundo lugar, si se detecta que la persona ha simulado o fingido una enfermedad para obtener una baja médica de forma fraudulenta, también puede ser dado de alta.

El tercer supuesto es que el trabajador realice cualquier tipo de actividad laboral mientras está de baja, aunque esta no esté remunerada, lo que va en contra de las condiciones de la incapacidad temporal. Por último, no asistir a las revisiones médicas obligatorias también puede conllevar la finalización automática de la baja.

Negativa a seguir el tratamiento

Cuando un médico otorga una baja, generalmente acompaña la incapacidad temporal con un tratamiento específico, que puede incluir medicación, rehabilitación, terapia física o cualquier otro procedimiento necesario para la recuperación. El trabajador está obligado a cumplir con este tratamiento, salvo que exista una razón médica que impida seguirlo.

Si el paciente decide por voluntad propia abandonar o no cumplir el tratamiento, la Seguridad Social interpreta que no está colaborando en su recuperación. Por lo tanto, puede decidir dar el alta automática, ya que considera que la baja no está justificada si no hay voluntad de mejorar.

Fraude en la obtención de la baja

El segundo motivo para que la Seguridad Social retire la baja sin previo aviso es el fraude. Esto ocurre cuando una persona simula una enfermedad o lesión con el fin de obtener una incapacidad temporal de manera injustificada. Inventar síntomas o exagerar dolencias para prolongar la baja no sólo está mal desde un punto de vista ético, sino que es ilegal y puede conllevar sanciones administrativas e incluso penales.

Una vez detectado el fraude, el INSS puede anular la baja, exigir la devolución de prestaciones indebidas y dar el alta médica automática. Este control busca proteger el sistema público de abusos que afectan tanto a la economía como a la atención médica real de quienes verdaderamente la necesitan.

Trabajar durante la baja

Un trabajador que se encuentra de baja médica no está autorizado a realizar ninguna actividad laboral, ni siquiera de forma no remunerada o en otro empleo diferente. El hecho de trabajar durante la baja indica que la incapacidad para desempeñar la función habitual no existe o es menor de lo declarado, lo que también puede dar lugar a la revocación de la baja.

La Seguridad Social realiza controles y puede detectar esta situación por diferentes vías, como denuncias, seguimientos o cruces de datos. Cuando se confirma que la persona trabaja durante el periodo de incapacidad temporal, procede a dar el alta automática y suspender el pago de las prestaciones.

Ausencia en revisiones médicas

Por último, el trabajador debe cumplir con las revisiones médicas periódicas que le programe el sistema de salud. Estas citas son esenciales porque el especialista evalúa la evolución del paciente y determina si la incapacidad persiste o si ya puede reintegrarse a su trabajo.

No acudir a estas revisiones sin justificar es considerado una falta grave, ya que impide valorar objetivamente el estado del enfermo. En estos casos, la Seguridad Social puede interpretar que la baja no está justificada y dar el alta automática.