Roberto Brasero se adelanta y confirma que lo que va a pasar con las temperaturas no es normal: “Se acabó…”

El experto en el tiempo, Roberto Brasero no duda en confirmar lo que va a pasar con las temperaturas, no es normal lo que llega. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con lo cual, tocará estar pendientes de algunas situaciones que serán una realidad en unos días en los que todo puede parecer posible. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que serán esenciales.

Estamos pendientes de unas temperaturas que pueden acabar siendo mucho más altas de lo que esperaríamos. Miramos a una situación que va cambiando por momentos y que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este experto en el tiempo se adelanta y confirma directamente lo que va a pasar con unas temperaturas que ya han dado más de una sorpresa inesperada en estos últimos tiempos.

Confirma y adelanta Roberto Brasero lo que va a pasar

Será mejor que empecemos a prepararnos para lo peor, en especial si tenemos en cuenta estas temperaturas que llegan. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios que pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada en este verano en el que todo parecerá posible.

Miramos a un cielo que nos aleja totalmente de unas cifras que pueden parecer fuera de lugar. Llegaremos a una situación de relativa calma, pero cuidado, porque puede ser temporal. Este verano ya hemos tenido prácticamente desde su inicio una terrible ola de calor que pone los pelos de punta y lo hace de tal forma que tendremos que estar preparados para lo peor.

Estaremos pendientes de una previsión del tiempo de un experto como Roberto Brasero que, sin duda alguna, se ha convertido en toda una novedad destacada. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después en unos días de julio en los que media España está de vacaciones.

Lo que tenemos por delante es un giro radical que puede acabar siendo lo que marque estas jornadas, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación de relativa transformación que es lo que nos espera.

Se acabó la tregua que parecía que llegaba

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su canal de El tiempo de Antena 3 nos esperan cambios importantes para los que debemos estar del todo preparados: «Y mañana martes en Andalucía y Murcia hará menos calor, así como en el este de Castilla-La Mancha y el área mediterránea, que será donde tendremos unas máximas este martes inferiores a las de hoy lunes. En el centro de la península tendremos ese amanecer menos caluroso, pero luego, por la tarde, las temperaturas serán muy similares a las de hoy, es decir, igual de calurosas. Y en el norte también: un fresco amanecer, pero luego, por la tarde, predominará el sol; ya se irán retirando esas lluvias de hoy en zonas del Cantábrico. Es probable, eso sí, que sigan las tormentas en el área mediterránea, más frecuentes en el litoral de Cataluña y Castellón, pero también podríamos ver algún chubasco en otras zonas de la Comunidad Valenciana, en Baleares o en las provincias de Cuenca y Teruel».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Se acabó el refresco nocturno. Continuará el aporte de aire húmedo en el Mediterráneo y, por lo tanto, las nubes y chubascos en zonas litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. No descartamos algunas tormentas, por la tarde, en zonas del interior del tercio oriental peninsular. Seguirán subiendo las temperaturas en el norte y el este de la península, así como en Baleares. En el resto, sin grandes cambios. Y el viernes, en general, tampoco se esperan grandes cambios en las temperaturas, por lo que serán dos jornadas de temperaturas calurosas, de pleno verano: más de 35º en el sur de Galicia, meseta norte, valles del Ebro e interior de Mallorca; más de 36º-38º en la mayor parte del centro y del sur peninsular; y con noches tropicales de nuevo en buena parte del centro y del sur, así como el valle del Ebro y el Mediterráneo. Para el sábado, ahora mismo los modelos meteorológicos contemplan una bajada de temperaturas y chubascos que podrán ser más frecuentes que jornadas anteriores y que, localmente, podrán ser fuertes y con granizo en zonas del norte y en el este de España. Ahora todavía hay algo de incertidumbre o discrepancia sobre esto último. Lo iremos concretando a lo largo de la semana».