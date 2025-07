Giro de 180º confirmado por Jorge Rey: el cambio que llega a partir de este día

El cambio que llega a partir de este día puede provocar un giro de 180º, Jorge Rey no duda en lanzar una poderosa advertencia que nos afecta a todos. Será mejor que nos preparemos para un verano de esos que impresionan, nada parece que sea como debería ser, sino todo lo contrario. Este joven experto no duda en adelantarse a todos y darnos más de una sorpresa, ante un cambio de ciclo totalmente inesperado que tenemos a la vuelta de la esquina.

Este joven experto nos ha dado una serie de noticia. a través de su método tradicional de analizar el tiempo que puede dejarnos en shock. Se ha adelantado a todos y ha dado más de una cifra de esas que nos dejan con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, debemos empezar a ver llegar. Es hora de apostar por un cambio que llega a partir de un día que tenemos en el calendario y que realmente puede cambiar todo lo que conocemos. Este experto parece que tiene muy claro lo que llega a toda velocidad y las consecuencias que puede tener.

Confirmado por Jorge Rey este importante giro de 180º

Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad que realmente puede acabar siendo la que lo cambie todo. Hemos dejado atrás una situación de relativa peligrosidad. La primera gran ola de calor de la temporada que ha acabado siendo una puerta entrada a una serie de elementos que serán esenciales.

Tocará estar muy pendiente de unos cambios que pueden llegar después de estas temperaturas extremas en un verano que ya apunta maneras. Hemos alejado una situación de relativa calma o inestabilidad para dar lugar a un destacado giro de guion que puede acabar generando más de una sorpresa.

Lo que parece que llega después de la ola de calor es una temporada de tormentas que volverá a desatar más de una alerta. Pero no nos habremos librado del verano más auténtico, para este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, ya hay fecha para una nueva ola de calor que tenemos por delante.

Finales de julio parece que será el momento en el que tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio que puede convertirse en una realidad que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

El cambio que llega a partir de este día

Llega un importante cambio que puede acabar siendo el que marquen los expertos del tiempo. En breve, volveremos a ver activarse las alertas ante la llegada de una situación poco común, pero cuidado, porque lo que está a punto de pasar lo cambiará todo y lo hará de tal forma que tocará estar preparados para lo peor.

De momento la AEMET advierte que este fin de semana no será como esperaríamos: «El viernes se espera una inestabilización de la Península con el acercamiento de una dana por el Atlántico, aunque con bastante incertidumbre con respecto a su trayectoria. Así, en el norte y en el tercio este peninsular, se espera nubosidad baja y nubosidad de evolución diurna con chubascos acompañados de tormenta. Serán más frecuentes e incluso fuertes y con probable granizo en la Ibérica, los Pirineos orientales y la Cantábrica oriental, sin descartarlas en zonas aledañas. No se descarta algún chubasco débil por la tarde en otras zonas de montaña del interior y en Baleares; por el contrario, en el sudoeste no se esperan precipitaciones. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, salvo en el este peninsular y el Cantábrico oriental, donde se esperan ascensos ligeros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios, aunque con predominio de ascensos ligeros en el Cantábrico oriental y Alto Ebro, donde pueden ser más intensos, y de descensos ligeros en la mitad sur. Sin cambios en las islas. Las máximas se mantendrán con valores que superan los 34-36 grados en áreas del este de la meseta sur, el sudeste y el Ebro. En amplias áreas de la meseta sur, Valle del Ebro y litorales mediterráneos no se espera que las mínimas desciendan de 20 grados».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos flojos a moderados en la Península y Baleares, con predominio de las componentes este y sur en la fachada mediterránea, del oeste y sur en la vertiente atlántica y régimen de brisas en la cantábrica. Algo más intensos en litorales con poniente moderado en el Estrecho y con intervalos de fuerte Alborán. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas. También serán probables rachas fuertes en las zonas de tormenta».