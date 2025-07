La noticia de Jorge Rey que pone los pelos de punta: no estamos preparados para el fenómeno que llega a partir de este día

Jorge Rey da una noticia que pone los pelos de punta, lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad, llega un fenómeno que nos costará de creer a partir de este día. Después de un mes de junio en el que las altas temperaturas han dado la bienvenida a una situación del todo inesperada, un cambio en la manera de ver un verano que ya apunta maneras, tenemos que esperar lo inesperado.

Un experto en el tiempo como Jorge Rey ha acabado de darnos una previsión del tiempo que realmente puede sorprender a más de uno. Gracias a un sistema que lo ha convertido en célebre y viral ha podido descubrirnos que estamos ante un giro importante en el tiempo. Lo que en otros años ha acabado siendo una realidad, será mejor que empecemos a verlo de una forma distinta. Más allá del calor, hay un fenómeno que realmente preocupa y que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. No parece que estemos del todo preparados para un fenómeno que llega a partir de este día.

No estamos preparadnos para el fenómeno que llega a partir de este día

Por mucho que queramos conseguir lo imposible, ha llegado el momento de empezar a pensar en un importante cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos haga descubrir lo peor de un verano que ya apunta maneras. Estamos ante una anomalía que ya advirtió un Jorge Rey que, sin duda alguna, ha empezado con fuerza esta temporada.

La primera gran ola de calor de estos días ha dejado registros que cuestan de creer, en especial en unas zonas en las que el tiempo ha acabado siendo una realidad de esas que impresionan y que pueden alejarnos de lo que puede ser habitual en estos tiempos que corren. Son días de estar pendientes de una previsión del tiempo que apunta maneras.

Estamos viendo este paso de la estabilidad a una inestabilidad que lleva tras de sí más de una sorpresa inesperada. Con unos cambios en el tiempo que, sin duda alguna, pueden acabar de darnos un giro radical del todo inesperado en cuestión de horas. Tocará estar pendientes de una nueva ola de calor que parece que ya tiene su punto de partida.

Jorge Rey lanza una noticia que pone los pelos de punta

Los pelos de punta tenemos desde que sabemos que en unos días volveremos a ver el termómetro aumentar hasta unos registros sorprendentes. Será mejor que nos empecemos a preparar para dar un giro radical en el tiempo que puede llegar a ser el que marcará estas próximas jornadas.

Este experto en el tiempo apunta a finales de julio como inicio de una nueva ola de calor. De momento en sus redes sociales ha dado más de una sorpresa que se ha convertido en una novedad destacada. Los expertos de la AEMET coinciden en él en cuanto a un nuevo cambio que parece que tenemos a las puertas.

Tal y como nos explican: «Aumento progresivo de la estabilidad que dejará en general cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad de evolución en áreas de montaña del interior y zonas aledañas. El norte peninsular y la fachada mediterránea se apartan de esta descripción general debido a la entrada de aire húmedo que favorecerá la presencia de nubosidad baja con lloviznas débiles en el norte y lluvias o chubascos débiles en el este, más frecuentes en Cuenca, el extremo sur de la Ibérica, cabo de la Nao y litorales de Cataluña y, donde es probable que los chubascos sean persistentes y fuertes. No se descarta algún chubasco débil en Baleares, localmente fuerte en Ibiza y por la tarde en zonas de montaña del interior. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas donde se esperan precipitaciones débiles. Temperaturas máximas en ligero descenso en la fachada mediterránea y archipiélagos, más acusado en el suroeste peninsular, donde puede ser localmente notable, y en ascenso en el extremo norte. Temperaturas mínimas en descenso salvo en Extremadura, donde no se esperan cambios o algún ascenso ligero. Las máximas se mantendrán todavía con valores que superan los 34-36 grados en amplias áreas del suroeste peninsular y en el sudoeste de Galicia, incluso los 38 en el Guadalquivir, Tajo y Guadiana. En la mitad sur y en los litorales mediterráneos no se espera que las mínimas desciendan de 20 grados».

Con las alertas concentradas en estos puntos: «Tormentas y probables chubascos fuertes en litorales de Cataluña y en Ibiza. Se esperan temperaturas máximas significativamente altas, superando los 34-36 grados en el Bajo Ebro, sudoeste de Galicia e interior de la mitad sur peninsular, incluso los 38 en el Guadalquivir y Guadiana. Viento con intervalos fuertes de cierzo en el Bajo Ebro, de tramontana en Ampurdán y Baleares y del nordeste en las costas gallegas».