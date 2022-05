¿Cómo se escribe por favor o porfavor?

Entre las expresiones de cortesía que utilizamos en nuestro día a día, está la de por favor. Pero a veces es normal tener dudas, sobre todo cuando vamos a escribir un artículo que la contenga. ¿Se escribe por favor o porfavor? Aquí te contamos algunos consejos prácticos para que los tengas en cuenta.

Según la Real Academia Española, la palabra ‘porfavor’ escrita de manera seguida no es correcta y por tanto no existe en el diccionario de la RAE. Nunca deberemos escribir esta expresión como una única palabra, toda junta y sin espacio en medio. Realmente esta es una incorrección ortográfica, por el hecho de no existir ningún término con esta forma. Podemos hacer la prueba: si buscamos en el diccionario «porfavor» escrito todo junto, no lo encontraremos.

Una expresión muy utilizada

Las expresiones en el español pueden generar muchas dudas en su ortografía. Como muchas están formadas por dos o más palabras fijas que siempre se pronuncian juntas, puede haber dudas de si se escriben juntas o separadas. En este caso la forma correcta de escribir la expresión es por favor, con palabras separadas. Porfavor no existe en el español y es un error ortográfico.

En la práctica se trata de una expresión que se usa para solicitar algo de forma cortés y respetuosa. Es así porque simboliza una petición humilde al pedirse como un favor y no como una exigencia, por obligación o poder sobre la otra persona. También es una expresión para protestar o demostrar inconformidad ante algo que está sucediendo, a este tipo de expresiones se les llama interjección.

La gramática tras la expresión

Por favor se escribe siempre en dos palabras separadas y con v. Está formada por la preposición por, que se usa para indicar destino, ubicación, periodo, cambio, causa o motivo. Luego lleva el sustantivo favor que es un acto que se hace para ayudar, apoyar o complacer, ya sea por amabilidad o afecto.

A pesar de los sonidos idénticos de la v y la b, por favor no debe escribirse nunca con la letra b. No existe ningún derivado de la palabra favor como favorecido o favorecer que se escriba con b.

Su uso como interjección

Las interjecciones son expresiones que se usan en muchos idiomas para expresar sentimientos fuertes. Podría decirse que son reacciones verbales y repentinas ante alguna situación y pueden ser palabras simples y cortas como ¡ay! O ¡hey! O palabras y frases más elaboradas como ¡bravo! o ¡por favor!

En el caso de por favor se usa generalmente para expresar malestar o inconformidad. Por ejemplo, ante una situación que parezca absurda, irónica o poco probable puede provocar que alguien reaccione solo diciendo eufórica y/o irónicamente: ¡por favor!

Se escribe por favor

Como estamos viendo, por favor es una expresión muy común que utilizamos casi cada día. La decimos con frecuencia eh muchas ocasiones, pero a la hora de escribir la duda estará si juntar estas palabras lo separarlas. Esta expresión la obtenemos de la preposición por y el sustantivo favor, ambos elementos se unen para tener un significado directo: pedir algo de forma cortés y educada. En algunos casos también podemos usar esta expresión como locución interjectiva para expresar protesta o rechazo ante algo.

Los sinónimos de por favor

Hay muchos sustitutos en forma de sinónimo de la expresión por favor. Estos serían algunos ejemplos significativos: tenga la bondad de, haga el favor, si le parece bien, sería posible…Igualmente, se puede usar esta expresión de la misma forma que el significado de los verbos querer y desear.

Toma nota de todos estos consejos que te hemos dado y recuérdalos a la hora de escribir. Con estos sinónimos y ejemplos no fallarás, escribiremos siempre por favor separado de forma correcta. No olvides leer mucho, pues de ver escritas todas las palabras con frecuencia cogerás una buena técnica a la hora de escribir.